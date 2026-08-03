यहां तो सब चकाचक है... दिलजीत दोसांझ को जापान में नहीं मिला एक भी डस्टबिन, सफाई देखकर एक्टर के उड़े होश

Diljit Dosanjh Japan Tour: पंजाबी रॉकस्टार और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों जापान में छुट्टियां मना रहे हैं. जापान पहुंचे दिलजीत दोसांझ का एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें वे हाथ में कचरा लिए सड़क पर घूम रहे हैं. वे काफी देर तक डस्टबिन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी सड़क पर एक भी डस्टबिन नजर नहीं आता. जापान की इस अनोखी और चकाचक सफाई को देखकर दिलजीत हैरान रह गए. उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि यह देश इतना साफ-सुथरा है कि यहां सड़कों पर गंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ढूंढना नामुमकिन है.
वहां की खूबसूरती और स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाते हुए दिलजीत का एक मजेदार वीडियो बनाया है, जिसमें वह बैकग्राउंड में वाइस ओवर भी दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोगों को समझ आया कि दिलजीत दोसांझ जापान की ट्रिप काफी दिलचस्प रही. दिलजीत दोसांझ ने न सिर्फ डस्टबिन की बात की, जबकि वहां के खान-पान का भी चर्चा की. उन्होंने खाने को लेकर भी एक वीडियो बनाया और क्लिप में डाला. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
अपने आने वाले 'ओरा वर्ल्ड टूर 2026' से पहले दिलजीत जापान के रंग में पूरी तरह रंगे हुए नजर आ रहे हैं. टोक्यो की जीवंत गलियों में घूमते हुए उन्होंने वहां के मशहूर लोकल जापानी फूड और टेस्टी आइसक्रीम का भरपूर मजा लिया. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में वे शॉपिंग करते और जापान की खूबसूरती को कैमरे में कैद करते दिख रहे हैं. फैंस को उनकी यह बेफिक्र ट्रैवल डायरी खूब पसंद आ रही है.
अपने 'ओरा वर्ल्ड टूर 2026' से ठीक पहले दिलजीत जापान को पूरी तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं. उन्होंने टोक्यो की गलियों से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. पोस्ट शेयर करते हुए दिलजीत ने लिखा कि यूरोप टूर से पहले वे खूबसूरत जापान की सैर कर रहे हैं और जल्द ही अपने फैंस से मिलेंगे.