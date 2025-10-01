Advertisement
‘Kantara Chapter 1’ में Diljit Dosanjh की ढोल-नगाड़ों से हुई एंट्री! Rishab Shetty के साथ सॉन्ग ‘Rebel’ से मचाया धमाल

Kantara Chapter 1 Song Out: पंजाबी सिंगर Diljit Dosanjh की दमदार आवाज में होम्बले फिल्म की ‘Kantara Chapter 1’ का सॉन्ग ‘Rebel’ आउट हो गया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:24 PM IST
‘Kantara Chapter 1’ में Diljit Dosanjh की ढोल-नगाड़ों से हुई एंट्री! Rishab Shetty के साथ सॉन्ग ‘Rebel’ से मचाया धमाल

 

साउथ सुपरस्टार Rishab Shetty की फिल्म Kantara : Chapter 1 इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, Kantara की जबरदस्त सफलता के बाद फैंस इसके पहले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं फिल्म के ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इसके दिल छू लेने वाले विजुअल्स फैंस को काफी इंप्रेस कर रहे हैं. फिल्म कल रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, और फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने अब फिल्म का दमदार गाना ‘Rebel’ भी रिलीज कर दिया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Rebel’ 
Diljit Dosanjh की दमदार आवाज से सजा गाना ‘Rebel’ Kantara Chapter: 1 की कहानी को रोमांचक और प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा. यह गाना ऑडियंस को कांतारा की भव्य और रोमांच से भरी दुनिया में ले जाता है और गाने में खुद दिलजीत की मौजूदगी ने सॉन्ग की पूरी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. सिंगर की आवाज और मौजूदगी मिलकर गाने में एक अलग ही जादू पैदा करती है और फिल्म के रिलीज के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है.

 

Kantara: Chapter 1
Kantara: Chapter 1 के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर दिलजीत के सॉन्ग ‘Rebel’ को शेयर करते हुए लिखा, "एक आवाज जो बगावत की गूँज सुनाए, एक बीट जो आपकी आत्मा को हिला दे.’  Kantara: Chapter 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी फिल्म है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और कहानी को शेप दी है.

 

होम्बले फिल्म 2022 
होम्बले फिल्म 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को मेकर्स और आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. खबरों की मानें तो, Kantara : Chapter 1 के एक बड़े वॉर सीक्वेंस को शूट करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट की टीम तैयार कि गई है. यह फिल्म सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. 

