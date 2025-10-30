किसी ने बताया उबर ड्राइवर, तो किसी ने कर्मचारी...आज भी इस मोस्ट फेमस सिंगर को झेलना पड़ा है नस्लभेद, बोले- ‘मैं हैरान था...’

Singer Facing Racism: सदियों से देश-विदेशों में नस्लभेद की समस्या खत्म होने की वजह बढ़ती जा रही है. भले ही ऐसे मामले में सुनने में कम लगते हैं, लेकिन विदेशों में ये आम बात हो चुकी हैं. हाल ही में भारत के सबसे फेमस सिंगर ने हाल ही में खुद के साथ हुए नस्लभेद पर खुलकर बात की, जहां उनको लोगों ने उबर ड्राइवर तक बता दिया.
Diljit Dosanjh Facing Racism: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ को लेकर चर्चा में हैं. उनके इस टूर को केर उनके दुनियाभर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन इसी बीच दिलजीत ने खुलासा किया कि आज भी उन्हें नस्लभेद (Racism) का सामना करना पड़ता है. सिडनी कॉन्सर्ट से पहले उन्होंने बताया कि जैसे ही वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने ऑनलाइन भद्दे कमेंट किए. इन कमेंट्स में उनके लुक्स और बैकग्राउंड पर तंज कसे गए.
ये सब देखकर खुद दिलजीत भी हैरान रह गए. अपने टूर के दौरान दिलजीत लगातार अपने फैंस से भरे स्टेडियमों में परफॉर्म कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में सिडनी शो से पहले एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे वो हर शो की तैयारी करते हैं, ताकि दर्शकों को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके. कमबैंक स्टेडियम में उन्होंने स्टेज पर वॉक किया, माइक और साउंड सिस्टम चेक किए और टीम के साथ तकनीकी गड़बड़ियों पर बात की.
बेहतरीन परफॉर्म के लिए करते हैं मेहनत
उन्होंने बताया कि उनका बैकग्राउंड ट्रैक आवाज के साथ सिंक नहीं हो रहा था. दिलजीत ने वीडियो में कहा, ‘एक साल पहले जब मैंने दिल्ली में परफॉर्म किया था, तब भी यही दिक्कत हुई थी. मेरी आवाज और बैक ट्रैक मेल नहीं खा रहे थे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. लोग तैयार होकर मुझसे मिलने आते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें मजा आए’. दिलजीत कीसिंपलीसिटी और डेडिकेशन उनके हर शो में झलकता है. हालांकि, माहौल तब थोड़ा सीरियस हो गया जब उन्होंने नस्लभेद पर बात की.
किसी ने बताया उबर ड्राइवर, तो किसी ने कर्मचारी
उन्होंने बताया कि जैसे ही वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, एक एजेंसी ने उनकी तस्वीरें पोस्ट कीं. किसी ने उन्हें उस पोस्ट के कमेंट्स दिखाए, जिन्हें देखकर वे हैरान रह गए. कुछ लोगों ने लिखा था, ‘नया उबर ड्राइवर आ गया’ या ‘7/11 वाला एम्प्लोयी पहुंच गया’. दिलजीत ने कहा कि ऐसे कमेंट्स आज भी दिखते हैं, लेकिन कई लोग इसके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘जो लोग यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है. मैं मानता हूं कि दुनिया को एक होना चाहिए, इसमें कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए’.
नेगेटिविटी के बीच भी कभी नहीं मानी हार
दिलजीत का ये नजरिया बताता है कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक सोच रखने वाले इंसान भी हैं. उनकी बातों में शांति और परिपक्वता दोनों नजर आती हैं. नेगेटिविटी के बीच भी दिलजीत ने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा, ‘मुझे टैक्सी या ट्रक ड्राइवर कहने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर ट्रक ड्राइवर न हों, तो लोगों के घर तक रोटी नहीं पहुंचेगी. मैं गुस्से में नहीं हूं, बल्कि सबको प्यार भेजता हूं, यहां तक कि उन्हें भी जो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं.’ उनकी ये बात उनके बड़े दिल और सकारात्मक सोच को दिखाती है.
