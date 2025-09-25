Advertisement
छा गए दिलजीत दोसांझ, Emmy Awards में 'बेस्ट परफॉर्मेंस' कैटेगरी के लिए हुए नॉमिनेट

फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में दिलजीत दोसांझ को 'बेस्ट परफॉर्मेंस' के लिए नॉमिनेट किया गया है. वहीं इम्तियाज अली की इस फिल्म को एक और कैटेगरी के लिए चुना गया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:09 PM IST
छा गए दिलजीत दोसांझ, Emmy Awards में 'बेस्ट परफॉर्मेंस' कैटेगरी के लिए हुए नॉमिनेट

 

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को आज एक बड़ी सफलता मिली है, सिंगर दिलजीत दोसांझ की नेटफ्लिक्स मूवी 'अमर सिंह चमकीला' ने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है. इस फिल्म के लिए सिंगर को 'बेस्ट परफॉर्मेंस' की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' इम्तियाज अली के द्वारा डायरेक्ट की गई थी. वहीं इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी नजर आई थीं.  सिंगर दिलजीत दोसांझ और फिल्म की पूरी टीम के लिए यह एक बड़ी सफलता है.

 

दो कैटेगरी में नॉमिनेशन
डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. जिसमें दिलजीत दोसांझ को एक्टर के तौर पर 'बेस्ट परफॉर्मेंस' की कैटेगरी और दूसरा नॉमिनेशन मिनी सीरीज की कैटेगरी के लिए हुआ है. इस फिल्म की टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 

‘अमर सिंह चमकीला’
फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' पंजाबी सिंगर चमकीला की लाइफ पर बेस्ड है. फिल्म में सिंगर चमकीला द्वारा किए गए संघर्ष, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और उनकी हत्या से जुड़े कई अहम पहलुओं को दिखाया गया है. इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा आज यानि के 25 सितंबर को एमी अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन की लिस्ट जारी की गई है. जिसमें 16 कैटेगरी में 26 देशों के लगभग 64 दावेदारों को चुना गया है. 

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Diljit Dosanjhamar singh chamkilainternational Emmy Award nominationParineeti ChopraImtiaz Ali

