Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी इन दिनों इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं और साथ ही काफी ट्रोल भी हो रही हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें वे कुछ लोगों के साथ बहस और गाली-गलौज करती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. लगातार मिल रहे तानों और ट्रोलिंग से परेशान होकर अब डिंपल ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी बात सामने रखी है.
डिंपल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर अपनी सफाई पेश की और ट्रोल्स का जवाब दिया. वीडियो में अपना दर्द बयां करते हुए डिंपल काफी इमोशनल नजर आईं. उन्होंने रोते हुए कहा कि लोग असल सच्चाई जाने बिना ही सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बदनाम कर रहे हैं. इस बेवजह के विवाद और ट्रोलिंग की वजह से उनकी मेंटल सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है. डिंपल ने बताया कि वे इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं. उन्होंने लोगों से बिना सोचे-समझे किसी पर भी गलत कमेंट्स न करने की अपील की.
डिंपल चौधरी ने वीडियो में अपनी सफाई देते हुए कहा कि जब ये पूरी घटना हुई, उस समय वो अकेले नहीं थीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बाहर गई थीं. उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल किया कि क्या उनके पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है? डिंपल ने कहा कि वो अपने भाई-बहन के साथ थीं और कुछ लोग उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहे थे. डिंपल ने आगे कहा कि अगर वो लोग प्यार से ‘डिंपल जी, मैडम जी या बहन जी’ कहकर फोटो मांगते, तो वो कभी मना नहीं करतीं. उन्होंने साफ किया कि वो हमेशा अपने फैंस का सम्मान करती हैं और उनके साथ सेल्फी लेती हैं.
इसलिए उनके पर घमंड का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है. इस पूरे विवाद और सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग ने डिंपल चौधरी को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. डिंपल ने बेहद इमोशनल होकर कहा कि ट्रोलिंग की वजह से उनके दिमाग की सिचुएशन ठीक नहीं है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब उनके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे हैं. डिंपल ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि प्लीज उन्हें और ज्यादा परेशान न किया जाए. वो खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं, ताकि कोई गलत कदम न उठाएं.
डिंपल ने कहा कि ये दुनिया उन्हें जीने नहीं दे रही है और वो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी हैं. दरअसल, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डिंपल चौधरी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गई थीं. वहां मौजूद कुछ लड़कों ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगे. डिंपल ने उस समय अपने परिवार के साथ होने के चलते सेल्फी से मना कर दिया, जिससे बात बढ़ गई. इसके बाद उन लड़कों और डिंपल के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. लड़कों की बदतमीजी देखकर डिंपल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाईं और गालियां देना शुरू कर दिया.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन, कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.