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आखिर क्यों ट्रोल हो रहीं हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी? रोते हुए बोलीं- ‘मुझे बदनाम मत करो, आत्महत्या के ख्याल आ रहे...’

Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का एक गाली-गलौज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब डिंपल ने रोते हुए अपनी सफाई दी और बताया कि वो इस कदर टूट चुकी हैं कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:19 PM IST
आखिर क्यों ट्रोल हो रहीं हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी? रोते हुए बोलीं- ‘मुझे बदनाम मत करो, आत्महत्या के ख्याल आ रहे...’
Image Credit: Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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