/‘बेड के बगल में बैठी थी आत्मा...’, 36 साल पुराना वो खौफनाक किस्सा, जब आधी रात किसी से फुसफुसा कर बात करने लगी थीं डिंपल कपाड़िया

कभी-कभी फिल्मों के सेट पर ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं घट जाती हैं, जिन पर आसानी से यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. कुछ घटनाएं तो नामुमकिन सी लगती हैं, जिन्हें सुनने के बाद महसूस होता है कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है. ऐसी ही एक खौफनाक घटना हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज अदाकारा डिंपल कपाड़िया के साथ घटी थी. करीब 36 साल पहले एक फिल्म के सिलसिले में वे राजस्थान गई हुई थीं. वहां उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था. आज भी ये कहानी या किस्सा दिल दहला देता है.
इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था. मां डिंपल के साथ घटे इस डरावने वाकये को याद करते हुए ट्विंकल ने बताया कि ये बात 1990 की है. उस दौरान उनकी मां फिल्म 'लेकिन' की शूटिंग में काफी बिजी थीं. इस फिल्म का एक हिस्सा राजस्थान की खूबसूरत और यादगार जगहों पर शूट किया जा रहा था. दिनभर की कड़ी मेहनत और शूटिंग का काम पूरा होने के बाद डिंपल ने जयपुर के एक मशहूर आलीशान रॉयल पैलेस में एक रात रुकने का फैसला किया.
ट्विंकल ने आगे बात करते हुए बताया कि जब डिंपल कपाड़िया अपने कमरे में थकी-हारी बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटीं, तो उन्हें अचानक ऐसा लगा कि बेड के एक कोने पर कोई महिला आकर बैठ गई है. थकावट की वजह से डिंपल का ध्यान उस तरफ ज्यादा नहीं गया. उन्हें पहली नजर में यही लगा कि शायद कोई होटल स्टाफ या महल में काम करने वाली कोई महिला होगी, जो किसी काम से उनके कमरे में आई है. डिंपल बिना किसी डर या शक के उस महिला से आराम से बातचीत करने लगीं, लेकिन बाद में जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनके होश उड़ गए.
दिनभर की शूटिंग खत्म करके डिंपल बुरी तरह थक गई थीं. थकान इतनी ज्यादा थी कि बातें करते-करते ही वे बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गईं. बातचीत चालू रही और डिंपल अपनी ही धुन में लगातार बोलती चली जा रही थीं, लेकिन कुछ ही मिनट बीते थे कि डिंपल को अचानक अहसास हुआ कि दूसरी तरफ से उस महिला की आवाज आनी बंद हो गई. कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया. अचानक हुए इस सन्नाटे को महसूस करते ही डिंपल को थोड़ा अजीब और अनजाना सा डर लगा. उन्होंने बिना देर किए तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि आखिर मामला क्या है.
जैसे ही डिंपल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था. पूरा कमरा पूरी तरह से खाली पड़ा था. ये देखते ही उनकी सांसें थम गईं और डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए. उन्हें पलभर में समझ आ गया कि वो इतनी देर से किसी आम इंसान या महल में काम करने वाली महिला से नहीं, बल्कि एक आत्मा से बात कर रही थीं. इस डरावनी घटना ने डिंपल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया. वे बुरी तरह घबरा गईं. बिना एक पल गंवाए, उन्होंने उसी वक्त उस पैलेस को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया. वहां से तुरंत निकल गईं और कभी लौट कर वहां नहीं गईं.
इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि डिंपल ने फिल्म 'लेकिन' में खुद एक भटकती हुई आत्मा का रोल निभाया था. जब भी ट्विंकल इस वाकये को याद करती हैं, तो डर के मारे उनकी रूह कांप जाती है. वैसे तो बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान भूतिया जगहों पर अजीब घटनाएं होने के कई किस्से सामने आते रहे हैं. लेकिन डिंपल के साथ घटी ये घटना इतना भयानक था कि लोग आज भी इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं. सेट पर महसूस हुई उस अजीब सी हलचल ने हर किसी को डरा दिया था. आज भी डिंपल और ट्विंकल इस बारे में कम ही बात करती हैं.