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‘बेड के बगल में बैठी थी आत्मा...’, 36 साल पुराना वो खौफनाक किस्सा, जब आधी रात किसी से फुसफुसा कर बात करने लगी थीं डिंपल कपाड़िया

Dimple Kapadia Ghost Story: एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डिंपल कपाड़िया के साथ जयपुर के एक रॉयल पैलेस में बेहद डरावनी घटना घटी थी. देर रात उनके कमरे में एक महिला आकर बैठ गई, जिससे डिंपल बातें भी करने लगीं. बाद में जब सच्चाई सामने आई तो डिंपल के होश उड़ गए. चलिए बताते हैं आखिर उस रात कमरे में कौन आया था.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:52 PM IST
‘बेड के बगल में बैठी थी आत्मा...’, 36 साल पुराना वो खौफनाक किस्सा, जब आधी रात किसी से फुसफुसा कर बात करने लगी थीं डिंपल कपाड़िया
Image Credit: 36 साल पहले डिंपल कपाड़िया के साथ घटी वो खौफनाक घटान (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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