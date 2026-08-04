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काजल राघवानी संग करना था सुहागरात का सीन, लेकिन आम्रपाली को देख छूट रहे थे निरहुआ के पसीने

भोजपुरी बवाल रियलिटी शो शुरू हो चुका है. शो में बॉलीवुड स्टार्स कई डार्क सीक्रेट्स खोल रहे हैं. शो में काजल राघवानी और दिनेश और आम्रपाली संग एक किस्से के बारे में बताया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 04, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:48 PM IST
काजल राघवानी संग करना था सुहागरात का सीन, लेकिन आम्रपाली को देख छूट रहे थे निरहुआ के पसीने

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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