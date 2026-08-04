काजल राघवानी संग करना था सुहागरात का सीन, लेकिन आम्रपाली को देख छूट रहे थे निरहुआ के पसीने

भोजपुरी स्टार का नया शो भोजपुरी बवाल शुरू हो चुका है. इस रियलिटी शो में स्टार्स एक दूसरे के कई सीक्रेट्स को जनता के सामने ला रहे हैं. भोजपुरी बवाल के लेटेस्ट एपिसोड में काजल और रानी एक कैफे में खाना खा रहे होते हैं. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस खुलकर बात कर रही हैं. काजल ने अपने कई विवादों के बारे में खुलकर बोला है.
भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस काजल राघवानी ने दिनेश लाल यादव और आम्रपाली से जुड़ा किस्सा शेयर किया है. काजल ने बताया है कि वह दिनेश लाल यादव के साथ फिल्म आशिक आवारा कर रही थी. इस फिल्म में एक सुहागरात सॉन्ग का सीन था. जब हम गाना शूट कर रहे थे उस दौरान सेट पर आम्रपाली दुबे भी बैठी हुई थी.
शूट के दौरान दिनेश मुझे असहज लग रहे थे. वहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि कि आप फीलिंग्स नहीं ला रही हैं. इसके बाद मैंने बोला कि मैं अकेले कैसे फीलिंग्स दे दूं. जब दिनेश जी पकड़ेंगे नहीं तो, इसके बाद मैंने दिनेश जी को मैसेज किया कि आप अकेले है तो मुझे आपसे बात करनी है. आप फ्री हो तो 2 मिनट के लिए बात कर लें. आम्रपाली ने ये मैसेज पढ़ लिया. उनके बाद उन्होंने बोला जो भी कहना है मेरे सामने बोल सकती हो हम दोनों एक ही हैं.
बातचीत में काजल ने अपने रिलेशन के बारे में बात की है. उन्होंने रानी से बोला कि मैं रिलेशन में थी. मुझे शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशन के लिए ट्रोल किया गया था. लोगों ने मुझे तो ट्रोल किया, वो शादीशुदा इंसान क्यों रिलेशन में था. इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में कई बातें की है. रानी ने बोला कि वह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के किस्से को बंद करवाना चाहती हैं.
बॉलीवुड बवाल शो में काफी कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है. हाल ही में आम्रपाली दुबे ने बताया है कि वह बिना शादी किए मां बनना चाहती हैं. लेकिन इनका ये फैसला इतना आसान नहीं है. आम्रपाली ने दिनेश लाल यादव से भी बात की कि वह मां बनना चाहती हैं.