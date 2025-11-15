Advertisement
trendingNow13004991
Hindi Newsबॉलीवुड

हंसी, खाना और फैमिली बांड: ‘Dining With The Kapoors’ का ट्रेलर हुआ लॉन्च, रणबीर -करीना कपूर ने लगाएं ठहाके

Dining With The Kapoor's Trailer Launch: 1930 के दशक से बॉलीवुड पर राज करने वाला कपूर परिवार आज भी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है. अब फैमिली डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें खाना, हंसी और बचपन की खट्टी-मीठी यादों को दिखाया गया है. आइए जानते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हंसी, खाना और फैमिली बांड: ‘Dining With The Kapoors’ का ट्रेलर हुआ लॉन्च, रणबीर -करीना कपूर ने लगाएं ठहाके

ट्रेलर में कपूर परिवार पुरानी यादों को भी ताजा करता दिखा रहा है. ट्रेलर की शुरुआत रणबीर कपूर की मस्ती से होती है, लेकिन आवाज करीना कपूर की होती है, जो अपने परिवार को फनी, लविंग और यूनाइटेड बताती हैं. वे कहती हैं कि इस परिवार को खाने से लेकर हंसने तक का बहुत शौक है. ट्रेलर में करीना और करिश्मा पूरे परिवार के साथ मस्ती करती दिखती हैं. इतना ही नहीं, राज कपूर की पुरानी क्लिप भी दिखाई गई है, जिसमें वे छींकते दिख रहे हैं और कहते हैं, ‘मुझे कोई याद कर रहा है.’ ट्रेलर में नीतू कपूर करीना कपूर को परिवार का सबसे ज्यादा ड्रामेबाज इंसान कहती हैं.

डॉक्यूमेंट्री रिलीज डेट
नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर को शेयर कर लिखा, ‘खाना तैयार है और जिसमें स्वाद का सीक्रेट है- प्यार, हंसी, और ढेर सारा घी. डाइनिंग विद द कपूर्स देखें, 21 नवंबर से, केवल नेटफ्लिक्स पर.’ फैंस ट्रेलर रिलीज होने के बाद डॉक्यूमेंट्री के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘किसी चीज का इतना इंतजार नहीं किया और अब ये देखने के बाद इंतजार नहीं हो रहा, लव यू कपूर्स.’एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘बहुत ही शानदार, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां.’

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

डॉक्यूमेंट्री की कास्ट
फैमिली डॉक्यूमेंट्री में रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी, आदर जैन और परिवार के बाकी सदस्य भी दिख रहे हैं, जो प्यार, विरासत और अटूट बंधन के साथ आज भी परिवार को आगे लेकर जा रहे हैं. हालांकि ट्रेलर में आलिया भट्ट नहीं दिखीं और फैंस का कहना है कि आलिया भी अब कपूर परिवार का हिस्सा हैं. बता दें कि फैमिली डॉक्यूमेंट्री का निर्माण अरमान जैन ने किया है और इसे स्मृति मुंद्रा ने निर्देशित किया है.

--आईएएनएस

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Dining With The Kapoors Trailer Launch

Trending news

भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर