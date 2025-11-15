हंसी, खाना और फैमिली बांड: ‘Dining With The Kapoors’ का ट्रेलर हुआ लॉन्च, रणबीर -करीना कपूर ने लगाएं ठहाके

Dining With The Kapoor's Trailer Launch: 1930 के दशक से बॉलीवुड पर राज करने वाला कपूर परिवार आज भी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है. अब फैमिली डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें खाना, हंसी और बचपन की खट्टी-मीठी यादों को दिखाया गया है. आइए जानते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में
ट्रेलर में कपूर परिवार पुरानी यादों को भी ताजा करता दिखा रहा है. ट्रेलर की शुरुआत रणबीर कपूर की मस्ती से होती है, लेकिन आवाज करीना कपूर की होती है, जो अपने परिवार को फनी, लविंग और यूनाइटेड बताती हैं. वे कहती हैं कि इस परिवार को खाने से लेकर हंसने तक का बहुत शौक है. ट्रेलर में करीना और करिश्मा पूरे परिवार के साथ मस्ती करती दिखती हैं. इतना ही नहीं, राज कपूर की पुरानी क्लिप भी दिखाई गई है, जिसमें वे छींकते दिख रहे हैं और कहते हैं, ‘मुझे कोई याद कर रहा है.’ ट्रेलर में नीतू कपूर करीना कपूर को परिवार का सबसे ज्यादा ड्रामेबाज इंसान कहती हैं.
डॉक्यूमेंट्री रिलीज डेट
नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर को शेयर कर लिखा, ‘खाना तैयार है और जिसमें स्वाद का सीक्रेट है- प्यार, हंसी, और ढेर सारा घी. डाइनिंग विद द कपूर्स देखें, 21 नवंबर से, केवल नेटफ्लिक्स पर.’ फैंस ट्रेलर रिलीज होने के बाद डॉक्यूमेंट्री के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘किसी चीज का इतना इंतजार नहीं किया और अब ये देखने के बाद इंतजार नहीं हो रहा, लव यू कपूर्स.’एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘बहुत ही शानदार, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां.’
डॉक्यूमेंट्री की कास्ट
फैमिली डॉक्यूमेंट्री में रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी, आदर जैन और परिवार के बाकी सदस्य भी दिख रहे हैं, जो प्यार, विरासत और अटूट बंधन के साथ आज भी परिवार को आगे लेकर जा रहे हैं. हालांकि ट्रेलर में आलिया भट्ट नहीं दिखीं और फैंस का कहना है कि आलिया भी अब कपूर परिवार का हिस्सा हैं. बता दें कि फैमिली डॉक्यूमेंट्री का निर्माण अरमान जैन ने किया है और इसे स्मृति मुंद्रा ने निर्देशित किया है.
