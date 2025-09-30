Advertisement
Deepika Padukone और Farah Khan के रिश्ते में आई खटास, डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर कपल को किया Unfollow

Deepika Padukone 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की डिमांड को लेकर इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स के निशाने पर हैं. वहीं एक्ट्रेस को पहला ब्रेक देने वाली फराह खान हाल ही में इस बात पर उनकी चुटकी लेते हुए नजर आई थीं.

 

Sep 30, 2025
ये साल अब तक दीपिका पादुकोण के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है उनकी 8 घंटे वर्किंग शिफ्ट को लेकर इंडस्ट्री में काफी टेंशन का माहौल है. वहीं दीपिका की इस डिमांड को लेकर कई स्टार्स ने उनका साथ दिया, तो कई उनके खिलाफ हैं. एक्ट्रेस ने ये डिमांड़ मां बनने के बाद उठाई थी, ताकि वो अपनी बेटी की परवरिश कर सकें और अपने करियर पर भी ध्यान दे सकें. मगर दीपिका की ये डिमांड़ इंडस्ट्री के कई लोगों को पच नहीं रही है, जिसमें उनकी करीबी दोस्त और डायरेक्टर फराह खान भी शामिल हैं. 

 

फराह ने ली चुटकी
दीपिका पादुकोण की 8 घंटे वर्किंग शिफ्ट को लेकर डायरेक्टर फराह खान ने हाल ही में चुटकी ली थी, मगर ऐसा लग रहा है कि फराह का ये मजाक एक्ट्रेस से उनकी दोस्ती को खतरे मे डाल रहा है. दरअसल हाल ही में फराह खान एक्टर रोहित सर्राफ के घर अपने कुक दिलीप के साथ पहुंची थीं, जहां बात करते हुए दीपिका पादुकोण का जिक्र हुआ था. फराह के कुक दिलीप ने उनसे पूछा, 'दीपिका कब इस ब्लॉग में दिखाई देंगी?.' जिस पर फराह ने चुटकी लेते हुए कहा, 'वो अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती है, उनके पास ब्लॉग में आने का समय नहीं है.' जो की सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

दोस्ती में दरार
फराह खान और दीपिका पादुकोण की गहरी दोस्ती के चर्चे इंडस्ट्री में आए दिन होते रहते थे. लेकिन इस मुद्धे से दोनों के बीच खटास पैदा हो गई है. दरअसल, दोनों ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं. इस बात की अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है कि दोनों कब से एक- दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. मगर दोनों के फैंस इस मुद्धे को ही वजह समझ रहे हैं. वहीं डायरेक्टर फराह खान ने दीपिका के साथ-साथ एक्टर और उनके पति रनवीर सिंह को भी अनफॉलो कर दिया है.

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

