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जना नायकन फिल्म से पहले डिलीट किए ये 6 सीन, अब फिर से होंगे शामिल, डायरेक्टर ने दी जानकारी

फिल्म जना नायकन को थिएटर में ठीक-ठाक पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की है. पहले दिन फिल्म ने 42 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. वहीं फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है. फिल्म से पहले डिलीट किए सीन को फिर से जोड़ा जाएगा.

Written ByShilpa
Published: Jul 28, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:34 AM IST
जना नायकन फिल्म से पहले डिलीट किए ये 6 सीन, अब फिर से होंगे शामिल, डायरेक्टर ने दी जानकारी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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