जना नायकन फिल्म से पहले डिलीट किए ये 6 सीन, अब फिर से होंगे शामिल, डायरेक्टर ने दी जानकारी

थलापति विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म जना नायकन रिलीज हो चुकी है. फिल्म 23 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी . दुनियाभर में फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है फिल्म से हटाए गए 6 सीन को फिर से जोड़ा जाएगा.
चेन्नई में जना नायकन की सफलता का सेलिब्रेशन के दौरान फिल्म डायरेक्टर विनोद ने फिल्म के बनाने के बारे में विस्तार से बताया है. जब डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या फिल्म से कोई सीन हटाया गया है. इसके जवाब में डायरेक्टर ने बताया है हां. फिल्म से सीन हटाए गए हैं. इन सीन को अगले हफ्ते थिएटर में दिखाया जाएगा.
डायरेक्टर ने बताया है कि फिल्म से 6 सीन को हटाया गया है. इसमें से 2 सीन विजय की कॉमेडी का है. 2 सीन एक्शन का है और 2 इमोशनल सीन शामिल है. डायरेक्टर से सवाल किया नए सीन फिल्म में कब रिलीज होंगे. इसके जवाब में विनोद ने बोला कि ये प्रोडक्शन पर निर्भर करता है. जब डायरेक्टर से पूछा गया है कि फिल्म को लेकर अंतिम फैसला तो डायरेक्टर का होता है. इसके जवाब में उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तैयार हूं. हम अगले हफ्ते इसे फिल्म में जोड़ने के लिए तैयार है.
जना नायकन एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म KVN प्रोडक्शन के बैनर में बनी है. वेंकट के नारायण ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म थलापित विजय के साथ पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम, प्रकाश राज, वासुदेव और प्रियामणि लीड रोल में है.
विजय की फिल्म की कहानी एक पूलिस अधिकारी पर आधारित है. पूर्व पुलिस अधिकारी अपने दिवंग्त दोस्त की बेटी का पालन पोषण करता है. इसके अलावा बेटी को सेना में भेजने का सपना पूरा करता है. इस दौरान उसका मुकाबला अपराधी से होता है.
जना नायकन थलापति की विजय की फेवरेल फिल्म है. दरअसल राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले विजय ने इस फिल्म में काम किया था. अब शायद ही फैंस उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देख पाएं. इसी वजह से यह उनकी आखिरी फिल्म है.