नेपोटिज्म पर छलका इस डायरेक्टर का दर्द, बोले- 'मेरे बेटे के लिए मेरी परछाई श्राप भी'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आया हुआ है. यहां अब परिवारवाद और खेमेबाजी जैसे मुद्दे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लगातार लोग सामने आकर कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी करण जौहर जैसे दिग्गजों के बारे में नए-नए खुलासे कर रहे हैं. वहीं अब नेपोटिज्म का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है. यह दूसरा पहलू सबके सामने लाने की कोशिश की है फेमस डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने. जिनका मानना है कि बॉलीवुड सेलेब्स का बच्चा होना जितना वरदार है उनता ही अभिशाप भी.

हंसल मेहता (Hansal Mehta) को फिल्म 'अलीगढ़' और 'शाहिद' के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है. वह ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं ऐसे में जब ट्विटर पर नेपोटिज्म को लेकर काफी बहस चल रही है तो हंसल मेहता ने भी इस संबंध में अपनी बात रखते हुए कई ट्वीट किए हैं. दरअसल उनके बेटे जय मेहता खुद फिल्म-मेकर बन चुके हैं. बेटे के करियर को लेकर हंसल मेहता ने कई सारे ट्वीट किए. उन्होंने कहा कि उनकी (परछाई उनके बेटे के लिए सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा शाप, दोनों ही है.

This nepotism debate must be broadened. Merit counts most. My son got a step in the door because of me. And why not. But he's been an integral part of my best work because he is talented, disciplined, hardworking and shares similar values as me. Not just because he's my son. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

हंसल लिखते हैं, 'ये नेपोटिज्म की बहस शायद और ज्यादा बढ़ जाए. लेकिन काबिलियत सबसे ज्यादा मायने रखती है. मेरे बेटे के लिए दरवाजा खुला, मेरी वजह से. और क्यों नहीं रखता. लेकिन वो मेरे बेहतर कामों का अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, अनुशासन में रहता है, कड़ी मेहनत करता है और मेरे मूल्यों को साझा करता है. केवल इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है.'

This nepotism debate must be broadened. Merit counts most. My son got a step in the door because of me. And why not. But he's been an integral part of my best work because he is talented, disciplined, hardworking and shares similar values as me. Not just because he's my son. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

बात यहीं खत्म नहीं होती हंसल ने इसके बाद भी ट्वीट किए जिसमें से एक अन्य में उन्होंने लिखा, 'वो फिल्में बनाएगा, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें प्रोड्यूस करूंगा. हो सकता है कि मैं न भी करूं. लेकिन वो उन्हें बनाने के लायक है. उसका खुद का करियर तभी होगा, जब वो सर्वाइव करेगा. उसका करियर कौन बनाता है, ये आखिर में उस पर ही निर्भर करेगा. उसका पिता उसका करियर नहीं बनाएगा. मेरी परछाई उसके लिए सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा शाप, दोनों ही है.'

He will make films not because I will produce them. I might not. But because he deserves to make them. He will have a career only if he survives. It is ultimately him and not his father who will build his career. My shadow is both his biggest benefit and greatest bane. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

So when people take off on nepotism they do not really address the elephant in the room. They belittle the real battle. The battle between the powerful and the rising. The battle between old and new. The battle between rigidity and change. The battle between secure and insecure. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

Not gossip. Not airport looks. Not gym looks. Moment you use your talent and hard work as your only tools a lot of the filth that you create and later suffer from will go. Aspiration is a disease as much as it is a boon. Stop it from making you sick. Use it to grow as an artist. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

बात इन दो ही ट्वीट्स पर खत्म नहीं हुई इस मुद्दे पर हंसल ने काफी सारे और भी ट्वीट किए हैं जो आप यहां देख सकते हैं. इन सभी ट्वीट में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हंसल का मनाना है कि टेलेंट ही सबसे जरूरी है. चाहे कोई स्टारकिड हो दर्शक अगर उनके हुनर की कद्र करेंगे तो ही नेपोटिज्म खत्म होगा.

All you idiots trolling me about nepotism and my son - I've come up the hard way and am proud of it. My son does not depend on me for his work. I depend on him. Like I depend on @RajkummarRao. And more than 50+ talents that began their careers with me and are doing very well. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 24, 2020

उन्होंने यह भी कहा, 'तुम सभी बेवकूफ लोग मुझे और मेरे बेटे को नेपोटिज़म पर ट्रोल कर रहे हो. मैं कठिन रास्ते से होकर यहां तक पहुंचा हूं, और मुझे इस पर गर्व है. मेरा बेटा अपने काम के लिए मुझ पर निर्भर नहीं है. मैं उस पर निर्भर हूं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं राजकुमार राव पर निर्भर हूं. और उन पचास से ज्यादा टैलेंटेड लोगों पर भी डिपेंड हूं, जिन्होंने अपना करियर मेरे साथ शुरू किया और अभी अच्छा कर रहे हैं. उनकी सफलता पर मुझे गर्व होता है. मैं उन्हें प्यार करता हूं. उसी तरह जैसे मैं अपने बच्चों और दोस्तों से करता हूं.'

एक ट्वीट में हंसल ने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो स्टारकिड्स का एयरपोर्ट लुक और जिम लुक बड़े चाव से देखते हैं. उन्होंने कहा कि आप हुनर को पहचानिए तो गलत इंसान ऊपर नहीं आएगा.

एंटरटेनमेंट की और खबरें पढ़ें