‘तमाशा’ देखने के बाद लोगों ने छोड़ दी थी नौकरी! 11 साल बाद इम्तियाज अली को हुई चिंता, बोले- ‘गिल्टी फील होता है...’

Imtiaz Ali on Tamasha: रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘तमाशा’ को लेकर इम्तियाज अली ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों ने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी थी. अब 11 साल बाद इस बात को लेकर डायरेक्टर ने अपनी चिंता भी जाहिर की. आखिर क्यों इम्तियाज अली खुद को जिम्मेदार मानते हैं, ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे.
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Imtiaz Ali on Tamasha: 2015 में रिलीज हुई रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘तमाशा’ को शुरुआत में मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी. लेकिन वक्त के साथ इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया. इम्तियाज अली की इस फिल्म में रणबीर कपूर का ‘वेद’ वाला किरदार लोगों को काफी अलग लगा था. ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि जिंदगी, पहचान और करियर को लेकर अंदर चल रही उलझनों की कहानी थी, जिससे काफी लोग खुद को जोड़ पाए थे.
आज भी सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं कि ‘तमाशा’ देखने के बाद कई लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी. अब खुद इम्तियाज अली ने भी इस बात पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि फिल्म ने कई अर्बन मिलेनियल्स को अपनी जिंदगी और करियर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया. अपने हालिया इंटरव्यू में इम्तियाज ने बताया कि हाल ही में वे बोमन ईरानी के राइटर्स इवेंट ‘स्पाइरल बाउंड’ में गए थे, जहां कई नए राइटर्स उनसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि ‘तमाशा’ देखने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी.
इम्तियाज अली ने आगे बताया, ‘जब लोग ये बताते हैं तो मुझे थोड़ा डर और गिल्ट भी महसूस होता है. मेरे मन में सबसे पहले यही आता है कि उम्मीद है ये लोग आगे सफल हों. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि उनकी जिंदगी की परेशानी के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं’. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसके परिवार के बारे में भी सोचता हूं. उनके माता-पिता ने शायद सपना देखा होगा कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, विदेश में नौकरी करेगा, लेकिन अब वही बच्चा मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है’.
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‘रॉकस्टार’ और ‘जब वी मेट’ जैसी फिल्मों के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि कई लोग अच्छी नौकरी और सिक्योर लाइफ छोड़कर सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागने चले आते हैं. इम्तियाज बोले, ‘मेरे मन में इसे लेकर मिले-जुले एहसास हैं. एक तरफ खुशी होती है कि लोग अपने दिल की सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी महसूस होती है. क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं होता. यहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है और कई बार लोगों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है’.
हालांकि, इम्तियाज अली का मानना है कि सपनों के पीछे भागना गलत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं. सच कहूं तो अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता. मैंने खुद कभी जिंदगी को सिर्फ पैसों या प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देखा. आखिर में इंसान वही करना चाहता है जिससे उसे खुशी मिले’. इम्तियाज ने कहा कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनकी फिल्मों से खुद को जोड़ते हैं. उन्होंने माना कि कहीं न कहीं वे उन लोगों से इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं. उनका ये इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है.
फिलहाल इम्तियाज अली अपनी नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को लेकर चर्चा में हैं, जो 12 जून को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘ये कहानी बीते हुए समय और यादों से जुड़ी हुई है. इसमें उस एहसास को दिखाया गया है कि वक्त के साथ हमने क्या खो दिया’. उन्होंने आगे कहा, ‘आज दुनिया में लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं. कोई कानूनी तरीके से तो कोई मजबूरी में. ऐसे में सिर्फ सामान या घर नहीं छूटता, बल्कि इमोशन और रिश्ते भी पीछे रह जाते हैं. ये फिल्म उसी एहसास और यादों की कहानी है’.
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