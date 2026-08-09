Dilip Kumar को नहीं बनाना चाहते थे सलीम! K. Asif की पहली पसंद था ये एक्टर, लेकिन एक घटना ने बदल दी ‘मुगल-ए-आजम’ की पूरी कास्ट

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों का जिक्र हो और ‘मुगल-ए-आजम’ का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. के. आसिफ की ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसे बनाने में जितनी मेहनत, जुनून और पैसा लगा, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सलीम को पर्दे पर दिलीप कुमार ने अमर कर दिया, वो किरदार शुरुआत में उनके लिए तय ही नहीं थी? जी हा! दरअसल, जब के. आसिफ ने 1940 के दशक में इस फिल्म की प्लानिंग बनानी शुरू की, तब उन्होंने दिलीप कुमार को सलीम के किरदार के लिए ये कह कर रिजेक्ट कर दिया था कि उनमें उस समय एक राजकुमार वाली इमेज नजर नहीं आती थी.
उस शुरुआती दौर में फिल्म की कास्ट भी पूरी तरह अलग थी और करीब ज्यादातर फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी. लेकिन एक घटना ने पूरी फिल्म की कास्ट बदल दी. के. आसिफ को अपने सलीम के लिए ऐसा चेहरा चाहिए था जिसमें राजसी ठाठ, गंभीरता और प्रभाव एक साथ दिखाई दे. उस समय उनकी नजर एक ऐसे एक्टर पर पड़ी, जो अपनी दमदार आवाज, गंभीर और शानदार एक्टिंग के लिए पहले ही पहचान बना चुका था.
के. आसिफ का ये पसंदीदा कलाकार आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में सख्त जज, जमींदार और खलनायक जैसे किरदारों के लिए काफी मशहूर हुआ. आसिफ ने उन्हें सलीम के किरदार के लिए चुना और उनके साथ नरगिस को अनारकली तथा चंद्र मोहन को अकबर की भूमिका में लिया. यानी ‘मुगल-ए-आजम’ का पहला रूप आज की मशहूर फिल्म से बिल्कुल अलग था. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर इस फिल्म की पूरी कास्ट बदल जाएगी और इतिहास में दर्ज होने वाली इस फिल्म का चेहरा ही पूरी तरह से बदल जाएगा.
इस कलाकार का नाम दयाकिशन सप्रू था, जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री में डी.के. सप्रू के नाम से जाना गया. साल 1916 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे सप्रू उस दौर में अपनी भारी-भरकम आवाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के कारण तेजी से पहचान बना रहे थे. उनके चचेरे भाई और मशहूर फिल्म 'खलनायक जीवन' ने उन्हें एक्टिंग के एरिया में आने के लिए इंस्पायर किया था. सप्रू ने सरकारी नौकरी को छोड़कर फिल्मों में अपना करियर बनाया और वी. शांताराम की फिल्म 'राम शास्त्री' से साल 1944 में एक्टिंग की शुरुआत की.
सिर्फ दो साल बाद, साल 1946 में के. आसिफ ने उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में सलीम के तौर पर चुन लिया. उस समय ये फैसला इसलिए भी खास था क्योंकि आसिफ को लगता था कि इस किरदार के लिए वो बिल्कुल सही इंसान थे, जिसकी उन्हें मुगल राजकुमार के किरदार के लिए तलाश थी. शुरुआती कलाकारों के साथ ‘मुगल-ए-आजम’ की शूटिंग शुरू हुई और काम ठीक-ठाक आगे बढ़ रहा था और फिल्म का करीब ज्यादातर हिस्सा शूट भी किया जा चुका था.
फिल्म की शूटिंग के बीच ही एक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया. साल 1947 में देश का विभाजन हुआ और उसकी मार फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ी. फिल्म के कलाकार और इससे जुड़े लोगों में से कई पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि जिस प्रोजेक्ट को के. आसिफ बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना चाहते थे, वो अचानक ही बीच में रुक गया. हालात इतने खराब हो गए कि फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी आर्थिक मदद भी नहीं रही.
इसी बीच साल 1949 में चंद्र मोहन का निधन हो गया. चंद्र मोहन फिल्म में अकबर की भूमिका निभा रहे थे और उनकी मौत ने पुराने प्रोजेक्ट को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया. इस तरह सप्रू, नरगिस और चंद्र मोहन वाली शुरुआती ‘मुगल-ए-आजम’ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई.
कई मुश्किलों के बाद के. आसिफ ने 1952 में ‘मुगल-ए-आजम’ को नए लोगों के साथ दोबारा शुरू करने का फैसला किया. इस बार उन्होंने सिर्फ कहानी या इस बनाने में बदलाव नहीं किया, बल्कि पूरी कास्ट ही बदल डाली. अब अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर आए, सलीम के लिए वही दिलीप कुमार चुने गए जिन्हें कभी शाही अंदाज की कमी बताकर रिजेक्ट किया गया था और अनारकली का किरदार मधुबाला ने निभाया.
इसके अलावा दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, अजीत और मुराद जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा बने. यही वो कास्ट थी, जिसने आगे चलकर ‘मुगल-ए-आजम’ को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल कर दिया. दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी तो फिल्म के साथ-साथ हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में गिनी जाने लगी.
‘मुगल-ए-आजम’ में सलीम का किरदार हाथ से निकल जाने के बावजूद डी.के. सप्रू का फिल्मी सफर नहीं रुका. उन्होंने आगे चलकर 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी दमदार आवाज और गंभीर चेहरा उन्हें खास तरह के किरदारों के लिए बेहद खास बनाता था. साहिब बीबी और गुलाम, ज्वेल थीफ, पाकीजा और दीवार जैसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाएं देखने को मिलीं.
इसके अलावा काला पानी, हीर रांझा, जंजीर और धर्म वीर जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया. वहीं पर्सनल लाइफ में भी उनका परिवार आर्ट की दुनिया से जुड़ा रहा. साल 1948 में उन्होंने आईपीटीए से जुड़ी रंगमंच कलाकार हेमावती से शादी की. उनके बच्चों में तेज सप्रू, प्रीति सप्रू और रीमा राकेश नाथ ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, जबकि करण नाथ ने भी बाद में बॉलीवुड में कदम रखा.
डी.के. सप्रू का निधन 20 अक्टूबर 1979 को 63 साल की उम्र में हो गया था. उनकी कुछ फिल्में, जैसे कुदरत और क्रोधी, उनके निधन के बाद रिलीज हुईं. दूसरी तरफ ‘मुगल-ए-आजम’ समय के साथ सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि इंडियन सिनेमा की विरासत बन गई. फिल्म की 60वीं सालगिरह के मौके पर के. आसिफ के बेटे अकबर आसिफ ने फिल्म की स्क्रिप्ट ऑस्कर लाइब्रेरी को तोहफे में दी. इसके हिंदी, रोमन और इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले हिस्से को मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी में रखा गया.
फिल्म के साथ नौशाद का म्यूजिक और शकील बदायूनी के गीत भी आज तक लोगों के दिलों में हैं. खासकर ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ आज भी उतना ही पॉपुलर है. दिलचस्प बात यही है कि जिस फिल्म को हम आज दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर के साथ पहचानते हैं, उसकी पहली कहानी में सलीम कोई और था. डी.के. सप्रू उस अधूरी शुरुआत के ऐसे कलाकार थे, जिनका नाम ‘मुगल-ए-आजम’ के इतिहास में भले पर्दे पर नजर नहीं आया, लेकिन फिल्म की शुरुआती कहानी में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी.