Dilip Kumar को नहीं बनाना चाहते थे सलीम! K. Asif की पहली पसंद था ये एक्टर, लेकिन एक घटना ने बदल दी ‘मुगल-ए-आजम’ की पूरी कास्ट

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों का जिक्र हो और ‘मुगल-ए-आजम’ का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. के. आसिफ की ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसे बनाने में जितनी मेहनत, जुनून और पैसा लगा, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सलीम को पर्दे पर दिलीप कुमार ने अमर कर दिया, वो किरदार शुरुआत में उनके लिए तय ही नहीं थी? जी हा! दरअसल, जब के. आसिफ ने 1940 के दशक में इस फिल्म की प्लानिंग बनानी शुरू की, तब उन्होंने दिलीप कुमार को सलीम के किरदार के लिए ये कह कर रिजेक्ट कर दिया था कि उनमें उस समय एक राजकुमार वाली इमेज नजर नहीं आती थी.