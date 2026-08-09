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Dilip Kumar को नहीं बनाना चाहते थे सलीम! K. Asif की पहली पसंद था ये एक्टर, लेकिन एक घटना ने बदल दी ‘मुगल-ए-आजम’ की पूरी कास्ट

Mughal-e-Azam unknown facts: हिंदी सिनेमा में एक ऐसा दौर था, जब फिल्में सिर्फ लोगों के मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि कला का एक ऐसा रूप था, जिसे हर कोई गहराई से जानने और जुड़ने की इच्छा रखता था. वहीं के आसिफ की फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ के किरदारों ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी. लेकिन क्या आप जानते हैं की दिलीप कुमार को सलीम के किरदार के लिए पहले रिजेक्ट कर दिया गया था और इसके लिए एक दूसरा कलाकार चुना गया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 09, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:45 PM IST
Dilip Kumar को नहीं बनाना चाहते थे सलीम! K. Asif की पहली पसंद था ये एक्टर, लेकिन एक घटना ने बदल दी ‘मुगल-ए-आजम’ की पूरी कास्ट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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