19 साल पहले आई ये फिल्म ‘मालगुड़ी डेज़’ से थी इंस्पायर, मंझे हुए कलाकारों ने ठहाके लगाने पर किया था मजबूर, आज भी लोगों की वॉचिंग लिस्ट में हैं शमिल

बॉलीवुड में हर साल कई कॉमेडी फिल्में बनाई जाती है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करती हैं. मगर आज हम आपको एक ऐसी कॉमेडी फिल्म के बारे में बताएंगे, जो 19 साल पहले रिलीज हुई थी और फिल्म ने लोगों को खूब हंसाया था. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो निर्देशक प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ है. इस फिल्म को आप सभी ने देखा और एंजॉय किया होगा. लेकिन क्या आप ये जानते हैं की ये फिल्म ‘मालगुड़ी डेज’ से इंस्पायर है?

फिल्म ‘मालगुडी डेज’ से इंस्पायर है

जी हां! ये फिल्म आर.के. नारायण की फिल्म ‘मालगुडी डेज’ से इंस्पायर है, जिसमें मालगुडी डेज के गांव को दिखाने की कोशिश की गई है और इस बात खुलासा खुद निर्देशक प्रियदर्शन ने किया है. प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म ‘हेरा फेरी’ गरीबी पर बनाई गई थी, तो वहीं ‘हलचल’ एक फैमिली कॉमेडी फिल्म थी. फिल्म ‘गरम मसाला’ यंग जनरेशन के हिसाब से बनाई गई. लेकिन ‘मालामाल वीकली’ पहली ऐसी फिल्म है, जो असल जिंदगी पर बनाई गई थी और इसमें कॉमेडी भी देखने को मिलती है.

ये फिल्म रीमेक नहीं है

प्रियदर्शन ने बताया की ‘ये पहली बार था जब वो अपनी किसी फिल्म का रीमेक नहीं बना रहे थे क्योंकि ‘गरम मसाला’ और फिल्म ‘क्यों कि’ दोनों ही मेरी मलयालम फिल्म की रीमेक थीं. मालामाल वीकली पूरी तरह से एक सच्ची और अनोखी फिल्म है, और इस बार अगर कोई मुझे रीमेक बनाते देखेगा, तो मैं उसे इनाम देने को तैयार हूं.’ प्रियदर्शन ने बताया कि ‘ओमपूरी और परेश रावल सच में इस मूवी के हीरो हैं और रितेश देशमुख भी इसमें नजर आ रहे हैं. और मेरे पसंदीदा हीरो में से एक राजपाल यादव, खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे. ये एक मजेदार कॉमेडी फिल्म है.’