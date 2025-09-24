डायरेक्टर आरडी नारायणमूर्ति का निधन, 59 की उम्र में ली आखिरी सांस, 1 हफ्ते से अस्पताल में चल रहा था ट्रीटमेंट
डायरेक्टर आरडी नारायणमूर्ति का निधन, 59 की उम्र में ली आखिरी सांस, 1 हफ्ते से अस्पताल में चल रहा था ट्रीटमेंट

Director RD Narayana Murthy Passed Away: प्रभु देवा स्टारर हिट रोमांटिक कॉमेडी 'मनधाइ थिरुदीवित्तई' फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर आरडी नारायणमूर्ति का निधन हो गया. उन्होंने 59 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वह पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 24, 2025, 05:41 PM IST
डायरेक्टर आरडी नारायणमूर्ति का निधन
डायरेक्टर आरडी नारायणमूर्ति का निधन

Director RD Narayana Murthy Passed Away: प्रभु देवा की साल 2001 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'मनधाई थिरुदिवित्तई' के निर्देशक आरडी नारायणमूर्ति का मंगलवार 23 सितंबर को निधन हो गया. खबरों के मुताबिक, फिल्म निर्माता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई. लगभग एक हफ्ते तक ओमंडूरार सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चला और फिर उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली.

तमिल फिल्म निर्देशक आरडी नारायणमूर्ति का निधन
निर्देशक की 'मनधाई थिरुदिवित्तई' में विवेक, वडिवेलु, कौशल्या और नवोदित अभिनेत्री गायत्री जयरामन भी थीं. फिल्म में प्रभु देवा ने एक संगीत विद्यालय के छात्र देवा की भूमिका निभाई थी, जो अपनी सहपाठी श्रुति से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने का फैसला करता है. हालांकि, उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता है जब उसका अतीत उसे परेशान करने लगता है. यह फिल्म विवेक, वडिवेलु और प्रभु देवा के कॉमेडी सीन के लिए काफी फेमस थी. 

कई तमिल सीरियल का किया निर्देशन
साल 2022 में प्रभु देवा और वडिवेलु ने 'सिंग इन द रेन, आई एम सॉन्ग इन द रेन' को फिर से बनाया. इस रीक्रिएशन में प्रभु पूरे वीडियो में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैप्शन में लिखा है 'नट्पू' अपने डेब्यू के बाद नारायण मूर्ति ने फिल्म 'ओरु पॉन्नू ओरु पैयन' का भी निर्देशन किया. इसके बाद उन्होंने 'नंदिनी', 'रसाथी', 'जिमिक्की कम्मल', 'अनबे वा' और 'मरूमगले वा' जैसे तमिल टेलीविजन धारावाहिकों का निर्देशन किया, जो सन टीवी पर प्रसारित हुए.

शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार
उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा हैं. उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे के लंदन से आने के बाद ही किया जाएगा. निर्देशक नारायणमूर्ति का पार्थिव शरीर एक निजी अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है. बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पामेल स्थित उनके आवास पर होगा.

