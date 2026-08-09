निर्देशक शकील नूरानी गिरफ्तारी, एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप, पुलिस की जांच जारी

बॉलीवुड निर्देशक शकील नूरानी को मालवानी पुलिस ने 8 अगस्त की सुबह गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई 33 साल की महिला एक्ट्रेस द्वारा दर्ज कराए गए कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में की गई है. गिरफ्तारी के बाद नूरानी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए मुंबई लाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं. शिकायत में महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि उसे नशीली दवा दी गई और उसके कथित वीडियो को लेकर उसे धमकाया गया.
पुलिस के मुताबिक, नूरानी को सतारा जिले के मेधा स्थित एक फार्महाउस से तलाश कर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई लाया गया. मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित घटनाएं कहीं और भी हुई थीं या नहीं.
खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि नूरानी ने उसे एक अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट पर बात करने के बहाने मालवानी स्थित अपने घर बुलाया था. महिला का दावा है कि वहां उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया. FIR में एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि नूरानी ने उसे शराब पिलाई थी. इसके बाद जब वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए उनके घर गई तो वो कथित तौर पर बेहोश हो गई. महिला का आरोप है कि इसी दौरान नूरानी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसी वीडियो को पब्लिक करने की धमकी दी.
एक्ट्रेस ने पुलिस को दिए बयान में कथित तौर पर कहा कि उसे पुलिस या अपने परिवार से इस बारे में बात न करने की धमकी भी दी गई थी. महिला का आरोप है कि वीडियो का इस्तेमाल उसे डराने-धमकाने के लिए किया गया और इसी दबाव के बीच उसके साथ कई बार कथित यौन संबंध बनाए गए. खबरों के अनुसार, महिला ने ये भी आरोप लगाया कि कथित यौन संबंधों के बाद उसे बार-बार गर्भ निरोधक गोलियां दी गईं. महिला 2026 में चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक मदद हासिल करने के इरादे से मुंबई वापस आई थी, जिसके बाद उसने पुलिस से कॉन्टैक्ट किया.
मालवानी पुलिस ने इस मामले में इंडियन न्याय संहिता यानी BNS की धारा 64(2)(m), 123, 351(2) और 88 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने नूरानी की हिरासत मांगी, ताकि आरोपों की गहराई से जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कथित घटनाएं किसी अन्य जगह पर भी हुई थीं या नहीं. बोरीवली अवकाश न्यायालय ने नूरानी को 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. मामले की जांच अभी जारी है.
खबरों की मानें तो, एक्ट्रेस की नूरानी से पहली मुलाकात साल 2016 में लोखंडवाला में होस्ट हुए एक अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान हुई थी. इस बातचीत के दौरान नूरानी ने कथित तौर पर एक्ट्रेस से कहा कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे बात करना चाहते हैं. एक्ट्रेस का आरोप है कि इसके बाद दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई और बाद में फिल्म प्रोजेक्ट पर बात के बहाने उसे नूरानी के मालवानी स्थित घर बुलाया गया.
नूरानी के वकील विकास सिंह गोअर ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. उनके मुताबिक, एक्ट्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों की अभी अदालत में पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है. कानूनी तौर पर भी नूरानी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक अदालत में आरोप साबित न हो जाएं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर होगी.
शकील नूरानी बॉलीवुड में निर्देशक और निर्माता के तौर पर काम कर चुके हैं. उनके नाम से कई बड़ी फिल्में बनाई गईं, जिसमें ‘बड़े दिलवाला' और ‘जोरू का गुलाम’ शामिल हैं. ‘बड़े दिलवाला’ में सुनील शेट्टी और प्रिया गिल नजर आए थे, जबकि ‘जोरू का गुलाम’ में गोविंदा, ट्विंकल खन्ना, कादर खान और जॉनी लीवर जैसे कलाकार थे. नूरानी ने ‘जोरू का गुलाम’ का निर्देशन और निर्माण किया था.
फिल्म रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वो ‘तेजाब: द एसिड ऑफ लव’ से भी निर्देशक के तौर पर जुड़े थे. इसके अलावा, उन्होंने ‘श्रीमान आशिक’ और ‘विष्णु देवा’ जैसी फिल्मों में निर्माता के तौर पर काम किया था.