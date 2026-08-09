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निर्देशक शकील नूरानी गिरफ्तारी, एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप, पुलिस की जांच जारी

Shakeel Noorani Arrest: फिल्म निर्देशक शकील नूरानी को मालवानी पुलिस ने 33 साल की एक्ट्रेस के शिकायत के आधार पर कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 09, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:13 PM IST
निर्देशक शकील नूरानी गिरफ्तारी, एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप, पुलिस की जांच जारी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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