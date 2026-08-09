निर्देशक शकील नूरानी गिरफ्तारी, एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप, पुलिस की जांच जारी

एक्ट्रेस ने पुलिस को दिए बयान में कथित तौर पर कहा कि उसे पुलिस या अपने परिवार से इस बारे में बात न करने की धमकी भी दी गई थी. महिला का आरोप है कि वीडियो का इस्तेमाल उसे डराने-धमकाने के लिए किया गया और इसी दबाव के बीच उसके साथ कई बार कथित यौन संबंध बनाए गए. खबरों के अनुसार, महिला ने ये भी आरोप लगाया कि कथित यौन संबंधों के बाद उसे बार-बार गर्भ निरोधक गोलियां दी गईं. महिला 2026 में चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक मदद हासिल करने के इरादे से मुंबई वापस आई थी, जिसके बाद उसने पुलिस से कॉन्टैक्ट किया.