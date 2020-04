Coronavirus के बीच इस फिल्म डायरेक्टर ने किया सवाल- 'कैसे शूट करेंगे Intimate scene?'

नई दिल्ली: दुनियाभर में इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) का संकट गहराता जा रहा है. भारत में इस महामारी से 7000 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं. इधर जहां हर कोई इस बीमारी से अपनी दान बचाने में लगा है तो वहीं बॉलीवुड निर्देशक शूजीत सरकार को चिंता सता रही है कि कोरोना वायरस के बाद क्या बॉलीवुड फिल्मों से खत्म हो जाएगा इंटिमेट सीन. जी हां पीकू निर्देशक ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर इस बीमारी के एक और साइट इफेक्ट पर रोशनी डालते हुए गंभीर चिंता जाहिर की है.

दरअसल, कोरोना वायरस के चलते जहां सोशल डिसटेंसिंग की बात चल रही है तो वहीं शूजीत सरकार ने चिंता जाहिर की है कि फिल्मों में किसिंग सीन, और गले लगाने वाले दृश्य को कैसे शूट किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि कुछ दिनों के लिए दर्शकों को दृश्यों के जरिए चीट किया जाएगा.' यानी कि आपको 50, 60 के दशक की वो फिल्में याद होंगी जिसमें इंटिमेट सीन की जगह दो फूल को मिलते हुए दिखाया जाता था. खैर अब आने वाले दिनों में जब कोरोना वायरस का संकट खत्म हो जाएगा तो देखना होगा लोगों की जिंदगी के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी क्या परिवर्तन देखने को मिलता है.

How the cinema world conducts shooting intimate scenarios in the film to be seen and planned, after all this is over. Especially the intimate kissing/hugging scenes. How close or how far.. or cheat story telling in those intimate scenes for sometime:)

