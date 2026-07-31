/दीपिका करती थीं 8 घंटे की ड्यूटी, रवीना टंडन ने 7 डिग्री की ठंड में की 14 घंटे शूटिंग, साउथ के डायरेक्टर ने सुनाया किस्सा

Bollywood Actors In South Films: भारतीय सिनेमा में आजकल वर्किंग आवर्स यानी काम के घंटों को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है. एक तरफ जहां बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सेट पर 8 घंटे काम करने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स का मानना है कि एक्टर्स को उस इंडस्ट्री के कल्चर के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए. अब अपनी आने वाली फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' के प्रमोशन के दौरान साउथ के जाने-माने डायरेक्टर वेंकी अट्लूरी ने इस मुद्दे पर बेबाक राय रखी है. उन्होंने रवीना टंडन का उदाहरण देते हुए बॉलीवुड स्टार्स को अहम सलाह दी है.
एक हालिया टीएचआर इंटरव्यू में जब वेंकी अट्लूरी से वर्किंग आवर्स के विवाद पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो आपको वहां के तौर-तरीके समझने होंगे. वेंकी के मुताबिक, चाहे कोई एक्टर तमिल, मलयालम या हिंदी इंडस्ट्री से आ रहा हो, उसे तेलुगु सिनेमा के वर्क कल्चर को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वे खुद कभी बॉलीवुड में काम करने जाएंगे तो वे भी वहां के नियमों का ही पालन करेंगे.
जब रवीना टंडन ने 7 डिग्री ठंड में की 14 घंटे शूटिंग
अपनी बात को साबित करने के लिए वेंकी अट्लूरी ने बॉलीवुड की वरिष्ठ एक्ट्रेस रवीना टंडन का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. वेंकी अपनी फिल्म की शूटिंग ऊटी में कर रहे थे, जहां तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास था. ऐसी कड़ाके की ठंड में शूटिंग पूरी करने के लिए दो ही रास्ते थे. या तो लगातार 14 घंटे शूट किया जाए या फिर फिल्म का पैचवर्क बाद में किसी और जगह हो.
फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' का टीजर-
वेंकी ने बताया कि फिल्म के हीरो सूर्या इसके लिए तैयार थे. जब उन्होंने रवीना टंडन से रिक्वेस्ट करने की सोची तो रवीना के मैनेजर ने कहा कि मैम गुस्सा हो जाएंगी. लेकिन रवीना ने बात सुन ली और उन्होंने बिना किसी नखरे के सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक यानी लगातार 14 घंटे शूटिंग की.
दीपिका पादुकोण का 8 घंटे की शिफ्ट पर रुख
दूसरी तरफ, दीपिका पादुकोण का मानना पूरी तरह से अलग है. जब उन्होंने साउथ प्रोजेक्ट्स से दूरी बनाई तो खबरें आईं कि वे 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की मांग कर रही थीं. दीपिका का कहना है कि इंडस्ट्री में जरूरत से ज्यादा काम करने को नॉर्मलाइज कर दिया गया है.
दीपिका के मुताबिक, एक इंसान के शरीर और दिमाग के लिए 8 घंटे काम करना ही काफी है. उन्होंने यह भी कहा कि मां बनने के बाद उनकी सोच बदली है. अब वे सेट पर मैटरनिटी लीव, पैटरनिटी लीव और बच्चों को साथ लाने जैसी व्यवस्थाओं को नॉर्मल बनाना चाहती हैं.
बॉलीवुड बनाम टॉलीवुड की नई जंग
वेंकी अट्लूरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग डायरेक्टर की बात से सहमत हैं कि काम पूरा करने के लिए एक्टर्स को एडजस्ट करना चाहिए. वहीं कुछ लोग दीपिका के समर्थन में हैं कि जरूरत से ज्यादा काम स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. खैर, 14 अगस्त को रिलीज हो रही वेंकी की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' में सूर्या और रवीना टंडन के साथ अनिल कपूर और ममिता बैजू भी नजर आने वाले हैं.