IMDb ने 'द कश्मीर फाइल्स' का बदला रेटिंग सिस्टम, नाराज विवेक अग्निहोत्री ने कह दी ये बात

नई दिल्लीः विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) निर्देशित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. हालांकि, अब मूवी को टीवी शो रेटिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेट मूवी डाटाबेस (IMDb) द्वारा दिए गए रेटिंग को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने सवाल उठाए हैं.

निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने हाल ही में IMDb को लेकर निराशा व्यक्त की है. उनका मानना है कि इसने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के लिए अपने रेटिंग सिस्टम को बदल दिया है. IMDb के यूजर रेटिंग पेज पर वेबसाइट की तरफ से कहा गया है कि हमारे रेटिंग तंत्र ने इस टाइटल पर असामान्य वोटिंग एक्टिविटी का पता लगाया है.

वेबसाइट की तरफ से आगे कहा गया है कि हमारी रेटिंग प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक वेटिंग कैलकुलेशन लागू की गई है. IMDb के 228,012 यूजर्स के आधार पर फिल्म की वर्तमान में औसत रेटिंग 8.3/10 है.

एक ट्विटर यूजर ने इस घटनाक्रम को नोट के स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया और पोस्ट में फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) को टैग किया. इसके बाद अग्निहोत्री ने पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'यह असामान्य और अनैतिक है.' ट्विटर यूजर ने IMDb पर कैलकुलेशन का नया तरीका अपनाकर रेटिंग्स को कम करने का आरोप लगाया था. फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने उनकी बात से सहमति जताई और इसे 'अनैतिक' बताया.

THIS IS UNUSUAL AND UNETHICAL. https://t.co/Iwcc7yQCGk

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 14, 2022