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पूल में दिशा परमार का दिखा कातिलाना अंदाज, स्विमसूट में फोटो देख पति राहुल वैद्य के भी छूटे पसीने; दिल खोलकर लुटाया प्यार

Disha Parmar Pool Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा परमार ने अपनी वेकेशन से पूल की बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बोल्ड और रिलैक्स अंदाज देख पति राहुल वैद्य भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए. आप भी देखिए दिशा का स्टनिंग लुक-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 09, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:12 PM IST
पूल में दिशा परमार का दिखा कातिलाना अंदाज, स्विमसूट में फोटो देख पति राहुल वैद्य के भी छूटे पसीने; दिल खोलकर लुटाया प्यार
Image Credit: स्विमसूट में दिखी दिशा परमार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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