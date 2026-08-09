/पूल में दिशा परमार का दिखा कातिलाना अंदाज, स्विमसूट में फोटो देख पति राहुल वैद्य के भी छूटे पसीने; दिल खोलकर लुटाया प्यार

Disha Parmar Pool Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा परमार इन दिनों वेकेशन का लुत्फ उठा रही हैं और उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह एक होटल के आउटडोर जकूजी में सुकून के पल बिताती और रिलैक्स करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस की तो नजरें उन पर अटक ही गईं, लेकिन उनके पति भी खुद को पोस्ट पर कमेंट करने से नहीं रोक पाए.
बोल्ड और स्टनिंग तस्वीरों को शेयर करते हुए दिशा परमार ने बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा, जिस पर फैंस की निगाहें टिक गईं. कैप्शन में हसीना ने खुद को 'बस एक खुशमिजाज लड़की' बताया है. तस्वीरों पर तो फैंस का दिल ही आ गया है. हर कोई फोटोज में हसीना के बोल्ड अंदाज को काफी पसंद कर रहा है.
सामने आई तस्वीरों में दिशा परमार काफी ग्लैमरस लग रही हैं. उन्होंने नीले रंग का प्रिंटेड स्विमसूट पहना हुआ है और वह अपनी आंखें बंद कर रिलैक्स मूड में पोज दे रही हैं. एक अन्य तस्वीर में वह हरियाली से भरी खूबसूरत लोकेशन पर कॉफी का आनंद लेती भी दिखाई दीं. एक्ट्रेस का यह बेबाक अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और वे उनकी सुंदरता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
अपनी पत्नी दिशा का यह हॉट लुक देख सिंगर राहुल वैद्य भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए और उन्होंने कमेंट बॉक्स में 'फायर' इमोजी ड्रॉप किए हैं. सिर्फ राहुल ही नहीं, बल्कि 'बिग बॉस ओटीटी 3' की विजेता सना मकबूल ने भी प्यार जताते हुए 'दिशू' लिखकर हार्ट आईज इमोजी पोस्ट की है. फैंस भी इन तस्वीरों पर लगातार हार्ट और फायर स्टिकर शेयर कर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि दिशा परमार और राहुल वैद्य ने साल 2021 में धूमधाम से शादी रचाई थी. राहुल ने दिशा को नेशनल टेलीविजन पर 'बिग बॉस 14' के दौरान प्रपोज किया था. इस कपल की एक प्यारी सी बेटी है, जिसका नाम नव्या है. नव्या का जन्म साल 2023 में हुआ था. हाल ही में जुलाई के महीने में इस कपल ने अपनी शादी की सालगिरह को भी सेलिब्रेट किया है.