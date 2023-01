Tiger Shroff से ब्रेकअप पड़ा Disha Patani को खूब महंगा! जमाना ना भूले नाम तो कर रहीं ऐसे-ऐसे काम

Disha Patani New Photos: दिशा पाटनी (Disha Patani) अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. दिशा (Disha Patani Boyfriend) पहले टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के साथ ब्रेकअप को लेकर फिर मिस्ट्री बॉय संग स्पॉट होने और कोजी तस्वीरें शेयर करने को लेकर लाइमलाइट में थीं. अब जब हर तरीका पुराना होता जा रहा है तो दिशा पाटनी (Disha Patani Photos) ने अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में दिशा पाटनी (Disha Patani New Look) ने बार्बी लुक वाली फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसको लेकर उन्हें तारीफें कम ट्रोलिंग ज्यादा मिली हैं.

दिशा नाम बनाने के लिए कर रहीं अजीबोगरीब काम

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani Movies) बीते एक साल में सिर्फ एक फिल्म में दिखाई दीं, वह भी बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटती हुई नजर आई. ऐसे में जमाना भी नाम ना भूल जाए इसके लिए एक्ट्रेस हर दिन नए-नए पैंतरें अजमा रही हैं. दिशा पाटनी (Disha Patani Latest Pics) ने हाल ही में लाइट कलर के बालों वाली विग लगाकर और बॉबी लुक वाली फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. दिशा पाटनी (Disha Patani Instagram) नए लुक में काफी डिफरेंट लग रही हैं, उन्होंने मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग हर चीज में नया करने की कोशिश की है लेकिन उन्हें नेटीजन्स से तारीफें नहीं मिल रही हैं.

दिशा पाटनी का वर्कफ्रंट

दिशा पाटनी (Disha Patani Upcoming Movies) की साल 2023 में एक बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वह साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ सूर्या 42 में नजर आने वाली हैं. साथ ही एक्ट्रेस के पास करण जौहर की फिल्म योद्धा भी है. जो साल 2023 के आखिरी तक रिलीज होगी.

