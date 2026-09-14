सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले में सीबीआई ने दर्ज की FIR, अधिकारियों ने तेज की जांच

Disha Salian Case: दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. जून 2020 में हुई इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया था और अब इस केस में सीबीआई ने औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और दिशा के पिता के नए बयानों के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है.
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है. यह कदम बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद उठाया गया है. जून 2020 में दिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके ठीक कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने घर में मृत पाए गए थे. दोनों मामलों के बीच के समय को लेकर शुरुआत से ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई अब इस पूरे मामले की नए सिरे से गहराई से जांच कर रही है.
एफआईआर दर्ज होने से ठीक दो दिन पहले दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में उन्होंने कई रसूखदार लोगों के नाम लिए और आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत को जानबूझकर गलत रूप दिया गया. उन्होंने कहा कि मामले में एक आपराधिक साजिश रची गई थी और पूरी कहानी को आत्महत्या का रूप देने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई. पिता ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे समेत कई हस्तियों की भूमिका की जांच की मांग की है.
दिशा के पिता की शिकायत और बयान में सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग भी शामिल हैं. बयान में आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख जैसे कई बड़े नामों का जिक्र है. इसके अलावा मालवणी पुलिस स्टेशन के अधिकारी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी सवाल उठाए गए हैं. आईएएनएस के अनुसार, सतीश सालियान ने इन सभी की भूमिका की जांच की मांग की है.
सीबीआई ने इस केस की कमान संभालने से पहले मुंबई की मालवणी पुलिस से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और फॉरेंसिक रिकॉर्ड मांगे थे. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को नए सिरे से जांच का आदेश दिया था. कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इस पूरी जांच की निगरानी सीबीआई के एक सीनियर अधिकारी करेंगे, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ सच सामने आ सके. आईएएनएस के मुताबिक, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ हो सकती है.
(इनपुट आईएएनएस से भी)