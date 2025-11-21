Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

‘छिछोरी हरकत...’ दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट की कॉल रिकॉर्डिंग, बोलीं- ‘उनके बर्थडे पर...’

Divya Khosla Kumar: कुछ समय पहले दिव्या खोसला की फिल्म ‘सावी’ और आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके महीनों बाद अब दिव्या खोसला ने एक बड़ा ही शॉकिंद कदम उठाते हुए मुकेश भट्ट का फोन कॉल रिकॉर्ड लीक कर दिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:33 PM IST
दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट की कॉल रिकॉर्डिंग
Divya Khosla Mukesh Bhatt Call Recording: कुछ समय पहले बॉलीवुड डीवा दिव्या खोसला कुमार की फिल्म ‘सावी’ और आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ को लेकर काफी विवाद हुआ था, जो काफी समय तक सुर्खियों में रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है बल्कि और गहरा हो गया है. इन विवादों के कुछ महीनों बाद अब दिव्या ने एक बड़ा ही चौंका देने वाला कदम उठाते हुए मुकेश भट्ट का फोन कॉल रिकॉर्ड लीक कर दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

इस कॉल रिकॉर्डिंग में दिव्या खोसला और फिल्ममेकर मुकेश भट्ट फिल्म ‘सावी’ और ‘जिगरा’ को लेकर बात हो रही है. हाल ही में दिव्या ने एक इंटरव्यू में मुकेश भट्ट के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिव्या ने ‘सावी वर्सेज जिगरा’ विवाद को पब्लिसिटी स्टंट बनाने के लिए प्लान किया है. इसके बाद दिव्या ने इंस्टाग्राम पर दोनों की फोन कॉल की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, जिससे मामला पूरी तरह पलट गया. शेयर की गई रिकॉर्डिंग में दिव्या, भट्ट से सीधे और तीखे सवाल कर रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divya ‘Chatur Naar’ khossla (@divyakhossla)

वे पूछती हैं कि क्या मुकेश भट्ट ने वाकई उनके खिलाफ कुछ कहा है या पब्लिसिटी के लिए विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है? इसके जवाब में मुकेश भट्ट इन आरोपों से साफ इंकार कर देते हैं. वे कहते हैं कि न तो किसी ने उनसे पूछा और न ही उन्होंने किसी के सामने ऐसा कोई बयान दिया. उनका कहना है कि इस पूरे मामले को कुछ ऐसे लोग छिछोरी हरकत दिखाते हुए हवा दे रहे हैं, जिनका इस विवाद में खुद का इंटरेस्ट है. इससे दिव्या और भी हैरान रह गईं. दिव्या ने कहा कि उनके बर्थडे पर कई तरह की निगेटिव रिपोर्ट्स फैलाई गईं, जिससे वे काफी परेशान हुईं. 

इस फिल्म से खौफनाक कुछ नहीं, 1 घंटा 43 मिनट तक सुन्न पड़ जाएंगे हाथ-पैर, डर से हो जाएगी हालत खराब, फिर भी जुटा पाएंगे बीच में छोड़ने की हिम्मत

रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा कहते हैं मुकेश भट्ट 

रिकॉर्डिंग में मुकेश उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ये सब प्लान करके किया गया है. उनके मुताबिक ये साफ दिखता है कि किसी ने जानबूझकर उनके बर्थडे पर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसी बातें फैलाईं. भट्ट साहब ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस दिन दिव्या का जन्मदिन है. भट्ट दिव्या को तसल्ली देते हैं कि उन्होंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा. मुकेश भट्ट आगे बातचीत में ये भी हिंट देते हैं कि ये पूरा विवाद किसी 'दूसरे कैंप' की वजह से पैदा हुआ है. वो दिव्या से कहते हैं कि उन्हें इन बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए. 

नहीं खत्म हुआ ‘सावी वर्सेज जिगरा’ विवाद

बता दें, ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिव्या ने दावा किया था कि आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ का आइडिया उनकी फिल्म ‘सावी’ की कहानी से मिलता-जुलता है. खासकर जेल से रिहाई वाले प्लॉट में. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ‘जिगरा’ की कमाई के आंकड़े गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं. इसके जवाब में मुकेश भट्ट ने विवाद को पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा कि आलिया इतनी बड़ी स्टार हैं कि उन्हें किसी का आइडिया कॉपी करने की जरूरत नहीं. लेकिन दिव्या की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद कहानी अब बिल्कुल अलग दिशा में चली गई है.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Divya Khosla KumarMukesh Bhatt

