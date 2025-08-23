'जटाधारा' में दिव्या खोसला का 'सितारा' अवतार, फर्स्ट लुक ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता
'जटाधारा' में दिव्या खोसला का 'सितारा' अवतार, फर्स्ट लुक ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता

Divya khosla: एक्ट्रेस दिव्या खोसला जल्द ही अपकमिंग फिल्म जटाधारा में सितारा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म के प्रजेंटर जी स्टूडियो, उमेश कुमार बंसल और प्रेरणा अरोड़ा ने दिव्या का फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसे देख दर्शक और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं.

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 23, 2025, 11:50 PM IST
दिव्या खोसला
दिव्या खोसला

Divya khosla: एक्ट्रेस दिव्या खोसला जल्द ही अपकमिंग फिल्म जटाधारा में सितारा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म के प्रजेंटर जी स्टूडियो, उमेश कुमार बंसल और प्रेरणा अरोड़ा ने दिव्या का फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसे देख दर्शक और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं.

पौराणिक कथाओं पर आधारित भव्य फिल्म 
जटाधारा एक पौराणिक कथाओं पर आधारित भव्य फिल्म है, जो भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई है और इसे आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे अब तक 50 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और दर्शकों से खूब सराहना मिली है. टीजर में सुधीर बाबू का गंभीर लुक और सोनाक्षी सिन्हा का ट्रांसफॉर्मिंग अवतार चर्चा में है.

'यह सिर्फ एक फिल्म नहीं'
फिल्म की कहानी, भव्यता और तकनीकी प्रस्तुति इसे साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल कर रही है. जटाधारा को लेकर दिव्या खोसला ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो हमारी पौराणिकता से जुड़ा है, लेकिन इसे इतने बड़े पैमाने और विजन के साथ दिखाया गया है कि यह ग्लोबल लगती है. सितारा का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत संतोषजनक रहा है. मैं प्रेरणा अरोड़ा की बहुत प्रशंसा करती हूं, जो लगातार भव्य और भावनात्मक कहानियां लेकर आती हैं.

हाल ही में रिलीज हुआ टीजर 
फिल्म को जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसे उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल और प्रेरणा अरोड़ा ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा को-प्रोड्यूसर हैं. क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भाविनी गोस्वामी हैं. फिल्म का संगीत जी म्यूजिक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अलावा दिव्या खोसला की एक और फिल्म, एक चतुर नार, भी जल्द आने वाली है. यह एक कॉमेडी थ्रिलर है, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ. फिल्म में नील नितिन मुकेश भी नजर आएंगे. (एजेंसी)

;