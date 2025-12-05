‘मगरमच्छों से भरा पड़ा है बॉलीवुड...’ कैसे इस टॉक्सिक माहौल में खुद को संभालती हैं दिव्या खोसला, क्या हो चुका है उनका तलाक?

Divya Khossla Kumar AMA Session: हाल ही में एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने रेडिट पर AMA सेशन किया, जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इस सेशन में उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी, बॉलीवुड के अपने एक्सपीरियंस और पर्सनल सोच के बारे में खुलकर बात की. कई यूजर्स ने उनसे वीडियो के जरिए भी सवाल पूछे, जिसका जवाब उन्होंने बड़े ही काल्म वे में दिया. एक यूजर ने उनसे पूछा कि वे इतने टॉक्सिक माहौल और दिखावे की दुनिया में अपनी मेंटल हेल्थ कैसे संभालती हैं, कैसे वे हमेशा पॉजिटिव दिखती हैं?

इसके जवाब में दिव्या ने कहा कि उन्हें लगता है कि बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ जैसे हालात हैं और आपको बहुत संभलकर आगे बढ़ना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है खुद के साथ सच्चे बनाए रखना है. दिव्या के मुताबिक, वे कभी अपनी आत्मा बेचकर काम नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, ‘होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है’. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी मुकाम पर पहुंचकर आपके पास अच्छे कर्म भी होने चाहिए. दूसरे यूजर ने दिव्या से पूछा कि उन्हें किस फिल्म की शूटिंग पर सबसे ज्यादा मजा आया?

‘सावी’ की शूटिंग के दौरान दिव्या को आया मजा

इसके जवाब में दिव्या ने बिना सोचे कहा कि उनका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस ‘सावी’ का रहा. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग यूके में करीब माइनस 10 डिग्री तापमान में लगातार 42 दिनों तक चली. ठंड बहुत थी लेकिन प्रोडक्शन इतना अच्छा था कि काम बहुत आराम और प्रोफेशनल तरीके से हुआ. दिव्या ने कहा कि ‘सावी’ की सेटिंग उनके लिए एक बेंचमार्क बन गई है, जिससे वे अपनी बाकी फिल्मों के एक्सपीरियंस को कंपेयर करती हैं. सेशन के दौरान एक यूजर ने सीधा सवाल पूछा कि क्या वे तलाकशुदा हैं?

क्या हो चुका है दिव्या खोसला का तलाक?

इस पर दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, लेकिन मीडिया को बहुत चाह है कि ऐसा हो’. उनका ये जवाब लोगों में काफी पसंद आया. बता दें, दिव्या खोसला ने 13 फरवरी, 2005 को टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के साथ जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में शादी की थी हैं. यानी दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं. इतने सालों में कई बार उनकी तलाक की अफवाहें आती आती रही हैं, लेकिन दिव्या ने इस सेशन में साफ किया कि उनकी शादी टूटने की बातें सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बातें हैं.

दिव्या खोसला का वर्कफ्रंट

वहीं, उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो दिव्या खोसला को हाल ही में आई कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ‘एक चतुर नार’ में देखा गया था. इस फिल्म में उनके साथ नील नितिन मुकेश भी नजर आए थे. कहानी में दिव्या ने ममता मिश्रा का नाम की एक तेज-तर्रार लड़की का किरदार निभाया था, जो अपने बेटे और सास के साथ बड़ी मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही होती है. आर्थिक तंगी के बीच वो एक दिन एक बिजनेसमैन का फोन चुरा लेती है, जहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है.

फ्लॉप फिल्म ओटीटी पर कर रही ट्रेंड

बता दें, दिव्या खोसला की ये कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ‘एक चतुर नार’ 12 सितंबर, 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसको उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 25 करोड़ था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 3.20 करोड़ की कमाई की थी. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप रहीं. सभी कलाकारों के अभिनय को खूब पसंद किया गया. अब ये थ्रिलर सस्पेंस कॉमेडी फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.