Advertisement
trendingNow13029524
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मगरमच्छों से भरा पड़ा है बॉलीवुड...’ कैसे इस टॉक्सिक माहौल में खुद को संभालती हैं दिव्या खोसला, क्या हो चुका है उनका तलाक?

Divya Khossla Kumar: हाल ही में एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने रेडिट पर AMA सेशन किया, जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा कि वे इतने टॉक्सिक माहौल में कैसे अपनी मेंटल हेल्थ संभालती हैं, क्योंकि वे हमेशा पॉजिटिव नजर आती हैं? जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा बॉलीवुड में  मगरमच्छ...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे इस टॉक्सिक माहौल में खुद को संभालती हैं दिव्या खोसला
कैसे इस टॉक्सिक माहौल में खुद को संभालती हैं दिव्या खोसला

Divya Khossla Kumar AMA Session: हाल ही में एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने रेडिट पर AMA सेशन किया, जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इस सेशन में उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी, बॉलीवुड के अपने एक्सपीरियंस और पर्सनल सोच के बारे में खुलकर बात की. कई यूजर्स ने उनसे वीडियो के जरिए भी सवाल पूछे, जिसका जवाब उन्होंने बड़े ही काल्म वे में दिया. एक यूजर ने उनसे पूछा कि वे इतने टॉक्सिक माहौल और दिखावे की दुनिया में अपनी मेंटल हेल्थ कैसे संभालती हैं, कैसे वे हमेशा पॉजिटिव दिखती हैं?

इसके जवाब में दिव्या ने कहा कि उन्हें लगता है कि बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ जैसे हालात हैं और आपको बहुत संभलकर आगे बढ़ना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है खुद के साथ सच्चे बनाए रखना है. दिव्या के मुताबिक, वे कभी अपनी आत्मा बेचकर काम नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, ‘होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है’. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी मुकाम पर पहुंचकर आपके पास अच्छे कर्म भी होने चाहिए. दूसरे यूजर ने दिव्या से पूछा कि उन्हें किस फिल्म की शूटिंग पर सबसे ज्यादा मजा आया? 

Posts from the bollywood
community on Reddit

Add Zee News as a Preferred Source

‘सावी’ की शूटिंग के दौरान दिव्या को आया मजा

इसके जवाब में दिव्या ने बिना सोचे कहा कि उनका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस ‘सावी’ का रहा. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग यूके में करीब माइनस 10 डिग्री तापमान में लगातार 42 दिनों तक चली. ठंड बहुत थी लेकिन प्रोडक्शन इतना अच्छा था कि काम बहुत आराम और प्रोफेशनल तरीके से हुआ. दिव्या ने कहा कि ‘सावी’ की सेटिंग उनके लिए एक बेंचमार्क बन गई है, जिससे वे अपनी बाकी फिल्मों के एक्सपीरियंस को कंपेयर करती हैं. सेशन के दौरान एक यूजर ने सीधा सवाल पूछा कि क्या वे तलाकशुदा हैं?

2025 की वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाली 8 सीरीज, जिनकी व्यूअरशिप ने तोड़े OTT के सारे रिकॉर्ड, रेटिंग भी रहीं सबसे आगे 

Posts from the bollywood
community on Reddit

क्या हो चुका है दिव्या खोसला का तलाक? 

इस पर दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, लेकिन मीडिया को बहुत चाह है कि ऐसा हो’. उनका ये जवाब लोगों में काफी पसंद आया. बता दें, दिव्या खोसला ने 13 फरवरी, 2005 को टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के साथ जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में शादी की थी हैं. यानी दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं. इतने सालों में कई बार उनकी तलाक की अफवाहें आती आती रही हैं, लेकिन दिव्या ने इस सेशन में साफ किया कि उनकी शादी टूटने की बातें सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बातें हैं.

Posts from the bollywood
community on Reddit

दिव्या खोसला का वर्कफ्रंट 

वहीं, उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो दिव्या खोसला को हाल ही में आई कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ‘एक चतुर नार’ में देखा गया था. इस फिल्म में उनके साथ नील नितिन मुकेश भी नजर आए थे. कहानी में दिव्या ने ममता मिश्रा का नाम की एक तेज-तर्रार लड़की का किरदार निभाया था, जो अपने बेटे और सास के साथ बड़ी मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही होती है. आर्थिक तंगी के बीच वो एक दिन एक बिजनेसमैन का फोन चुरा लेती है, जहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है.

फ्लॉप फिल्म ओटीटी पर कर रही ट्रेंड

बता दें, दिव्या खोसला की ये कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ‘एक चतुर नार’ 12 सितंबर, 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसको उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 25 करोड़ था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 3.20 करोड़ की कमाई की थी. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप रहीं. सभी कलाकारों के अभिनय को खूब पसंद किया गया. अब ये थ्रिलर सस्पेंस कॉमेडी फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Divya Khossla

Trending news

गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात