इस दीवाली होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, इंसानों का खून पीने आया 'थामा', हॉरर-कॉमेडी के साथ दिखा धांसू एक्शन, देखें Trailer

Thamma Trailer Out: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस ट्रेलर के साथ ही मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो गया. ट्रेलर में दोनों स्टार्स का धांसू लुक देखने को मिला. यह फिल्म सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को दस्तक देगी. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 26, 2025, 07:55 PM IST
'थामा' का ट्रेलर
Thamma Trailer Out: बॉलीवुड के फैंस को इस दीवाली 'थामा' का जबरदस्त तोहफा मिलने वाला है. इन दिनों एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' को लेकर काफी बज बना हुआ है. मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो गया. आज मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जिसने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

ThamaAyushmar KhuranaRashmika MandannaNawazuddin Siddiqui

;