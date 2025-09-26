इस दीवाली होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, इंसानों का खून पीने आया 'थामा', हॉरर-कॉमेडी के साथ दिखा धांसू एक्शन, देखें Trailer

Thamma Trailer Out: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस ट्रेलर के साथ ही मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो गया. ट्रेलर में दोनों स्टार्स का धांसू लुक देखने को मिला. यह फिल्म सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को दस्तक देगी.
Thamma Trailer Out: बॉलीवुड के फैंस को इस दीवाली 'थामा' का जबरदस्त तोहफा मिलने वाला है. इन दिनों एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' को लेकर काफी बज बना हुआ है. मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो गया. आज मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जिसने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.
