/DNA: ट्रेन में रुद्राभिषेक पर क्यों मचा बवाल? रेलवे ने नियम दिखाकर सोशल मीडिया के दावों का दिया जवाब

एक तरफ देश के विज्ञानवीर हैं, जो अंतरिक्ष में सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं. जिनके बौद्धिक परिश्रम से देश गौरवान्वित हो रहा है. दूसरी तरफ कुंठा क्लब के वे सदस्य हैं, जो अपनी संकीर्णता की स्याही से तुच्छ नैरेटिव गढ़ने में ऊर्जा लगा रहे हैं. चलती ट्रेन में पूजा-पाठ की एक तस्वीर सामने आने के बाद उन्हें यह नया अवसर मिल भी गया.
उनकी भावनाएं इतनी अधिक आहत हो गईं कि उनके दिमाग में नमाज़ घूमने लगी. ट्रेन में पूजा-पाठ के तर्क को काटने के लिए वे नमाज़ वाला कुतर्क करने लगे. वे रेलवे और रेल मंत्री की निष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाने लगे. कुंठा क्लब के कुछ बेचैन सदस्यों ने इस तस्वीर के जरिए जो प्रोपेंगेडा फैलाने की कोशिश की, उसे रेलवे ने तर्क और तथ्य के साथ फेल कर दिया.
नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें 10 जुलाई को चलती ट्रेन में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था. कुछ पंडित मंत्रोच्चार के साथ एक यजमान का रुद्राभिषेक करवा रहे हैं. ट्रेन में सोफा और तकिया लगा हुआ है. सामने एक बक्से पर भगवान की तस्वीर रखी हुई है और नीचे बैठकर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है. जैसे ही पूजा-पाठ की यह तस्वीर ट्रेन से निकलकर सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही कुंठा क्लब के सदस्यों की भावनाएं आहत होनी शुरू हो गईं. उनके भीतर की धर्मनिरपेक्षता उबाल मारकर बाहर निकलने लगी और वे सीधे रेलवे तथा रेल मंत्री की निष्ठा पर सवाल उठाने लगे. रुद्राभिषेक देखते ही उन्हें नमाज़ याद आ गई और फिर वे दूषित शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे. हम आपको उनकी प्रमुख प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं.
कुंठा क्लब के एक आहत सदस्य ने लिखा कि, "ट्रेन में पूजा हो रही है. मेरा सवाल है क्या भारतीय रेल इनकी जागीर है? क्या भारतीय रेल में इन्हें धार्मिक कार्य करने की छूट है? अगर ऐसा है, तो मुसलमान खुले में नमाज़ पढ़ लें, तो दिक्कत क्यों?" कुंठा क्लब के दूसरे सदस्य ने लिखा कि, "ट्रेन में धर्म के आधार पर नियम बदलते हैं और धर्म देखकर ही कार्रवाई की जाती है."
एक और सदस्य ने लिखा कि, "सभी नियम-कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होते हैं?" एक कुंठित सदस्य ने लिखा कि, "रेल मंत्री के राज में चलती ट्रेनों में भारी-भरकम भीड़ जुटाकर आरती हो जाए, तो कोई शोर नहीं होता. लेकिन शांति से पाँच मिनट नमाज़ अदा करके देखिए, देश में डंका पिट जाएगा और न पिटे तो नमाज़ पढ़ने वाला व्यक्ति."
DNAमित्रों | ट्रेन में हो रही पूजा.. किसे खटकने लगा? ट्रेन में पूजा.. बेनकाब 'कुंठा क्लब' का एजेंडा
रेलवे का फैक्ट-चेक.. सामने आया पूजा का सच DNA DNAWithRahulSinha IndianRailway Train Pooja rahulsinhatv pic.twitter.com/7Fu0BPBUVF
और कुंठा क्लब का एक शातिर सदस्य सवालिया लहजे में पूछता है, "क्या इसे रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रक्रिया क्या है?"
ऐसी दो-चार नहीं, बल्कि कई टिप्पणियां हैं, जिनके शब्द अलग हैं, लेकिन भाव वही है. वही तुच्छ नैरेटिव वाली सोच, वही विद्वेषपूर्ण बातें और वही नकारात्मकता का ज़हर घोलने वाली नीयत. ऐसी तुच्छ सोच वाले कुंठित लोगों को रेलवे ने लंबा-चौड़ा उत्तर दिया, ताकि उनकी कुंठा शांत हो सके.
रेलवे ने कहा कि IRCTC ने 8 जुलाई 2026 को सैलून कार बुक की थी. किसी थर्ड पार्टी ने कमर्शियल बुकिंग के तहत 3 लाख 8 हजार 580 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था. इस सैलून कार को 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली से मुंबई की एकतरफा यात्रा के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा गया था. उत्तर रेलवे ने परिचालन संबंधी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई को सैलून के कमर्शियल रन का नोटिफिकेशन भी जारी किया था.
यात्रियों की समयबद्धता, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना रेलवे की विशेष जिम्मेदारी है और इस मामले में इनमें से किसी से भी समझौता नहीं किया गया. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. किसी को क्षति नहीं हुई. सिर्फ रुद्राभिषेक हुआ है.
मतबल सबकुछ रेलवे के नियम के मुताबिक हुआ. अब सोचिए, कुंठा क्लब का बौद्धिक दिवालियापन किस स्तर पर पहुंच चुका है. मित्रों, ये वही लोग हैं जो चलती ट्रेन की जनरल बोगी में नमाज़ पढ़ने के पैरोकारी करते हैं. स्लीपर और एसी कोच में एक सामान्य यात्री को दिक्कत पहुंचाकर पांच मिनट की नमाज़ को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साबित करने वाले आज, जब कोई सैलून कोच रिजर्व करके धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, तो उस पर सवाल उठा रहे हैं. ट्रेन में रुद्राभिषेक करने के लिए एक परिवार ने रेलवे के नियमों के अनुसार अतिरिक्त किराया चुकाया है. रेलवे ने उसके लिए विशेष तौर पर एक अतिरिक्त कोच ट्रेन में जोड़ा है. उस कोच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं है. कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. फिर भी कुंठा टोली की भावनाएं आहत हो गईं और उन्हें इसे अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का अवसर दिखने लगा.
महात्मा गांधी का कहना था कि, "कानून और व्यवस्था समाज की नींव हैं. बिना अध्ययन किए व्यवस्था पर उंगली उठाना अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है." कुंठा में आकंठ डूबे हुए एजेंडाधारियों ने यही किया है. उन्होंने यह अध्ययन करने की कोशिश नहीं की कि IRCTC ने यात्रियों के लिए 2018 में ही सैलून कोच बुक करने की सुविधा शुरू कर दी थी.
2022-23 में 93 सैलून कोच बुक किए गए थे.
2023-24 में 80 सैलून कोच बुक किए गए थे.
और 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 7 सैलून कोच बुक किए गए थे.
सैलून कोच एक चलता-फिरता 'प्राइवेट लग्जरी होटल' जैसा होता है. यह वीआईपी कोच विशेष बुकिंग के बाद ट्रेन में जोड़ा जाता है. सैलून कोच में अलग-अलग तरह की मान्य गतिविधियां होती हैं. कई बार कंपनियां और संस्थाएं इसे बुक करती हैं. कई बार पारिवारिक यात्रा के लिए सैलून कोच बुक किए जाते हैं. सरकारी विभागों, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के उपयोग के लिए भी सैलून कोच बुक किए जाते हैं. कई बार सामाजिक, धार्मिक या पर्यटन समूह भी सैलून कोच बुक करते हैं. इससे रेलवे को अतिरिक्त आय होती है. इस बार एक व्यक्ति ने पूरा कोच बुक किया था और इसके लिए उसने पूरा किराया चुकाया था. रेलवे अधिनियम में पूजा या किसी अन्य धार्मिक प्रार्थना पर कोई प्रतिबंध नहीं है. शांतिपूर्वक व्यक्तिगत पूजा की जा सकती है.
बशर्ते दूसरे यात्रियों की सीट, रास्ता, दरवाज़ा या शौचालय बाधित न हो.
आग का इस्तेमाल न हो, तेज़ आवाज़, धुआँ या अव्यवस्था न हो.
रेलवे कर्मचारियों के आदेश की अवहेलना न हो.
और ट्रेन की सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा न हो.
सैलून कोच में रुद्राभिषेक करने से किस यात्री को दिक्कत होगी? क्या किसी की सीट, रास्ता या दरवाज़ा बाधित होगा? बिल्कुल नहीं होगा और न ही हुआ. न आग का प्रयोग हुआ, न ही धुआँ हुआ और न ही इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि किसी दूसरे कोच में बैठे लोग डिस्टर्ब हों. जो भी हुआ, वह सब कुछ रेलवे के नियम-कायदों के दायरे में ही हुआ. फिर भी कुंठा क्लब इस बात से आहत है, और इतना आहत है कि नमाज़ का ज़िक्र करने लगा.
कुंठा क्लब के सदस्यों को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह सैलून कोच बुक करके कोई नमाज़ पढ़ेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जब जनरल बोगी में भीड़ के बीच कोई नमाज़ पढ़ेगा, तो लोगों को दिक्कत होगी. अगर सीट के बगल में रास्ते पर कोई नमाज़ पढ़ेगा, तो चाहे वेंडर हों या शौचालय आने-जाने वाले यात्री, सभी परेशान होंगे. लोगों को दिक्कत होगी, तो वह रेलवे के नियमों के विरुद्ध माना जाएगा. लेकिन एजेंडाधारियों को इससे कोई मतलब नहीं है. नफरत का नैरेटिव गढ़ने वाले बौद्धिक बेईमान, नियमों के अनुसार होने वाले अनुष्ठान और नियमों के विरुद्ध होने वाले काम की तुलना करके ज़हर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं.
सच यह है कि बौद्धिक बेईमानों की आंखों पर सुविधा का चश्मा होता है. उन्हें देश के नियम नहीं, सिर्फ अपना एजेंडा दिखाई देता है. ट्रेन में पूजा-पाठ से आहत संकीर्ण मानसिकता वालों को भी सिर्फ नमाज़ वाला एजेंडा ही दिखाई पड़ रहा है. अगर ऐसा नहीं है, तो वे ट्रेन के अंदर पूजा से बेचैन होने के बजाय ट्रेन की संपत्ति चोरी होने पर परेशान होते. वे इस बात से आहत होते कि किसने चार सालों में ट्रेन के अंदर से सवा करोड़ रुपये के सामान गायब कर दिए. क्योंकि भारतीय रेलवे के एसी कोच से तौलिया, चादर और कंबल चोरी होने को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक आरटीआई में यह पता चला है कि जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेलवे के एसी कोच से 1 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक मूल्य का बेडरोल का सामान चोरी या गायब हुआ है. बड़े पैमाने पर हुई इस चोरी के कारण बेडरोल का ठेका लेने वाले कॉन्ट्रैक्टरों और रेलवे को लगभग 104 करोड़ 51 लाख रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. आंकड़ों के मुताबिक, यात्री सबसे ज्यादा छोटे तौलिए चुराते हैं. पिछले चार वर्षों में 46 लाख 54 हजार तौलिए चोरी हुए हैं. दिल्ली, रांची और मुंबई डिवीजन में सबसे ज्यादा तौलिए गायब हुए हैं.
तौलियों के बाद 41 लाख से ज्यादा बेडशीट गायब हुईं. बीकानेर डिवीजन में सबसे ज्यादा चादरें चोरी हुईं. 23 लाख से ज्यादा तकियों के कवर और पौने 3 लाख से अधिक तकिए भी गायब हुए हैं.सोनपुर और बिलासपुर में सबसे अधिक संख्या में तकियों के कवर चोरी हुए हैं. करीब 13 लाख कंबल गायब हुए. जोधपुर डिवीजन में यात्रियों ने सबसे ज्यादा कंबल अपने साथ ले गए. मुंबई, दानापुर, अहमदाबाद और जयपुर जैसे बड़े शहरों के रेल मार्गों पर भी तौलिए ही चोरी की पहली पसंद रहे हैं.
यात्रियों की सुविधा के लिए ही बेडरोल मुहैया कराया जाता है. लेकिन नीचता की पराकाष्ठा देखिए कि कुछ यात्री उस बेडरोल की भी चोरी कर रहे हैं. सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2022 में कोरोना महामारी के बाद जब बेडरोल सेवा दोबारा पूरी तरह शुरू हुई, तब से लेकर 2025 के बीच इन चोरियों में 56 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. पता है, इस चोरी का खामियाजा कौन भुगतता है? सुनिए.
भारतीय रेलवे में बेडरोल की सप्लाई और वितरण का काम निजी एजेंसियों को दिया जाता है. ट्रेन यात्रा पूरी होने के बाद जब लिनेन की गिनती कम निकलती है, तो यह नुकसान ठेकेदार का होता है. लेकिन ठेकेदार इस वित्तीय नुकसान का बोझ खुद नहीं उठाते. कोच में सामान को सुरक्षित रखने और वापस इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी कोच अटेंडेंट की होती है. इसलिए, ठेकेदार चोरी हुए सामान की कीमत कोच अटेंडेंट के मासिक वेतन से काट लेते हैं. कर्मचारियों से कंबल के 343 रुपये, चादर के 198 रुपये, तकिए के 115 रुपये, तकिए के कवर के 55 रुपये और फेस टॉवल के 48 रुपये वसूले जाते हैं.
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक कर्मचारी, जिसकी सैलरी औसतन 20-21 हजार रुपये होती है, उसकी सैलरी से हर महीने 2 से 4 हजार रुपये इसलिए कट जाते हैं क्योंकि नीच यात्री रेलवे का सामान चोरी करके चला जाता है. गरीबों को हो रहे इस नुकसान पर कुंठा क्लब के सदस्यों का ध्यान नहीं है. सरकारी संपत्ति की इस चोरी और गरीब कर्मचारियों के इस नुकसान पर कुंठा क्लब नहीं बोलेगा, क्योंकि यह सेलेक्टिव सोच वालों के एजेंडे में फिट नहीं बैठता. उनके एजेंडे में फिट बैठता है कि नियम-कायदों को ताक पर रखकर ट्रेन में नमाज़ क्यों नहीं पढ़ने दी जाती. उनके एजेंडे में यह शामिल है कि नियम-कानून का पालन होने के बाद कोई सैलून कोच में पूजा-पाठ और अनुष्ठान क्यों कर रहा है. और ये एजेंडाधारी इस वक्त यही नैरेटिव गढ़ने की शातिर कोशिश कर रहे हैं.