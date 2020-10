कंगना ने अपने खिलाफ FIR पर कहा- मुझे मत करो इतना याद, मैं खुद आ रही हूं

नई दिल्ली: कंगना रनौत ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे ज्यादा याद न किया जाए, मैं बहुत जल्दी आ रही हूं. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा तंज कसा और 'पप्पू सेना' का भी जिक्र किया. कंगना के खिलाफ मुंबई में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने से आरोप में केस दर्ज हुआ है.

कंगना ने कसा तंज

कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'कौन लोग नवरात्रि पर व्रत कर रहे हैं. मैं भी व्रत कर रही हूं और ये तस्वीर आज की पूजा की है. लेकिन मेरे खिलाफ तो एक और एफआईआर दर्ज हो गया. पप्पू सेना मेरे पीछे पागल हो गई है. मुझे इतना भी मत याद करो, मैं जल्द वहां आ जाऊंगी.'

Who all are fasting on Navratris? Pictures clicked from today’s celebrations as I am also fasting, meanwhile another FIR filed against me, Pappu sena in Maharashtra seems to be obsessing over me, don’t miss me so much I will be there soon ❤️#Navratri pic.twitter.com/qRW8HVNf0F

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 17, 2020