थमने का नाम नहीं ले रही ‘डॉन 3’ पर छिड़ी जंग! FWICE के बाद अब रणवीर सिंह ने उठाया बड़ा कानूनी कदम, भेजा नोटिस

Don 3 Controversy: ‘डॉन 3’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है. FWICE के फैसले के बाद रणवीर सिंह ने कानूनी कार्रवाई की है. दूसरी तरफ कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर उनके समर्थन में उतर आए हैं. फरहान अख्तर से जुड़े इस मामले ने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया है. आखिर विवाद इतना बढ़ा कैसे? पूरी कहानी चौंका सकती है.
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Ranveer Singh Took Legal Action: रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच ‘डॉन 3’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब काफी बढ़ गया है. मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कानूनी मोड़ ले चुका है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी कर दिया है. इसके तहत फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों और तकनीशियनों को रणवीर के साथ काम न करने की सलाह दी गई है. इस फैसले के बाद पूरे बॉलीवुड में बहस तेज हो गई है.
इतना ही नहीं, कई बड़े नाम खुलकर अपनी राय रख रहे हैं. FWICE के इस कदम के बाद फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है. कुछ लोग फेडरेशन के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई कलाकार और निर्माता रणवीर सिंह के पक्ष में खड़े हो गए हैं. कई लोगों का मानना है कि किसी अभिनेता के खिलाफ इस तरह का फैसला लेना सही नहीं है. वहीं, कुछ लोग इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहे हैं. विवाद बढ़ने के साथ-साथ इंडस्ट्री में इस मुद्दे पर चर्चा लगातार तेज होती जा रही है.
फेडरेशन की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब रणवीर सिंह ने भी कानूनी कदम उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने एफडब्ल्यूआईसी (FWICE) ई को लीगल नोटिस भेजा है. हालांकि, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि नोटिस में रणवीर सिंह ने क्या मांगें रखी हैं या उनका अगला कदम क्या होगा? लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि मामला अब आसानी से सुलझने वाला नहीं है. कानूनी प्रोसेस शुरू होने के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने दावों और तर्कों को मजबूत करने में जुट गए हैं.
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ऐसे में आने वाले दिनों में इस विवाद से जुड़े नए घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह के नोटिस भेजने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि 3 जून को फेडरेशन इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ की बात डिटेल से रख सकता है. इंडस्ट्री के लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे विवाद को लेकर कई नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद की जा रही है.
‘डॉन 3’ को लेकर शुरू हुए इस विवाद में कई बड़े नाम रणवीर सिंह के समर्थन में सामने आए हैं. वरिष्ठ निर्माता टीपी अग्रवाल ने बॉम्बे सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर FWICE के आदेश को चुनौती दी है. उनका कहना है कि फेडरेशन के पास किसी एक्टर पर बैन लगाने का अधिकार नहीं रखता है. इसके अलावा कंगना रनौत, मीका सिंह, पद्मिनी कोल्हापुरे और निखिल द्विवेदी जैसे कई कलाकारों और निर्माताओं ने भी रणवीर का समर्थन किया है. उनका मानना है कि मामले का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए.
फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने साल 2023 में ‘डॉन 3’ का ऐलान किया था और रणवीर सिंह को लीड रोल के लिए चुना गया था. लंबे समय तक फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई. बाद में खबर आई कि फिल्म पर काम जारी है. अब फरहान अख्तर और उनकी कंपनी का आरोप है कि रणवीर सिंह ने शूटिंग शुरू होने से करीब तीन हफ्ते पहले फिल्म छोड़ दी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ. दावा किया गया कि रणवीर से 45 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामला FWICE तक पहुंच गया.
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