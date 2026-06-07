/Don 3 विवाद पर रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों, बोलीं- ‘हर कोई ऐसा नहीं करता’

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच अब जब ये मुद्दा सुलझ चुका है, तो एक्ट्रेस पूनम ने कहा कि ‘मैं कहना चाहूंगी कि हम सच में खुश हैं कि ये मामला सुलझ गया है.’ जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, ‘डॉन 3’ का विवाद सिर्फ रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के दो अलग पक्षों के बीच शुरू हो गया था. दोनों के बीच फिल्म की स्क्रिप्ट से शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे कोर्ट तक पहुंच गया, जिसमें फरहान की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है.वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी कर दिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है.