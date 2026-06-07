/Don 3 विवाद पर रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों, बोलीं- ‘हर कोई ऐसा नहीं करता’

FWICE द्वारा रणवीर सिंह के खिलाफ दिए गए असहयोग निर्देश ने इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है. वहीं इस पूरे विवाद में CINTAA ने एक्टर का सपोर्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखा कि उन पर लगा बैन हटा दिया जाए. इस मुद्दे पर बात करते हुए हाल ही में CINTAA की अध्यक्ष और एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने रणवीर सिंह का साथ दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि रणवीर सिंह एक ईमानदार आदमी हैं और अगर उन्हें लगता है कि वो सही हैं, तो वो जानबूझकर किसी को परेशान या नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति नहीं हैं.
पूनम ढिल्लों ने रणवीर सिंह का साथ देते हुए आगे कहा कि उन्होंने एक्सेल के साथ दो बड़ी हिट फिल्में दी हैं और उनके रिश्ते कंपनी के साथ अच्छे हैं. फिर अगर उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार किया है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा.
CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों इस ‘धुरंधर’ एक्टर के उस फैसले की भी काफी तारीफ की, जिसमें उन्होंने नुकसान की भरपाई और साइनिंग अमाउंट को वापस करने की बात कही थी. एक्ट्रेस ने कहा कि ‘बहुत कम लोग होते हैं, जो ऐसा करते हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि वो हमेशा अपने मेंबर्स के लिए खड़ी रहेगीं और अगर कोई एक्टर गलत है, तो वो बातचीत कर इस मामले को सही से सुलझाने की रिक्वेस्ट करेंगी.
पूनम ने एक्टर का साथ देते हुए ये भी कहा कि अगर किसी एक्टर के साथ गलत होगा, तो वो उनके लिए लड़ेंगी. एक्ट्रेस ने कहा कि ये उनके लिए एक नई घटना थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई थर्ड पार्टी आकर इस विवाद को बढ़ा देगी. इसलिए वो इस मुद्दे को शांति से सुझलाना चाहती हैं. पूनम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फिल्म निर्माता और एक्टर, जो कि आपस में दोस्त हैं वो इस मुद्दे को आपसी बातचीत से, समझौते से और सही ढंग से सुलझा लेंगे.
फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच अब जब ये मुद्दा सुलझ चुका है, तो एक्ट्रेस पूनम ने कहा कि ‘मैं कहना चाहूंगी कि हम सच में खुश हैं कि ये मामला सुलझ गया है.’ जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, ‘डॉन 3’ का विवाद सिर्फ रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के दो अलग पक्षों के बीच शुरू हो गया था. दोनों के बीच फिल्म की स्क्रिप्ट से शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे कोर्ट तक पहुंच गया, जिसमें फरहान की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है.वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी कर दिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है.