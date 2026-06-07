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Don 3 विवाद पर रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों, बोलीं- ‘हर कोई ऐसा नहीं करता’

रणवीर सिंह इन दिनों डॉन फ्रेंचाइजी को लेकर खबरों का हिस्सा बने हुए हैं. इस विवाद में ‘धुरंधर’ एक्टर के समर्थन में CINTAA की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों सामने आई हैं, उन्होंने एक्टर द्वारा साइनिंग मनी वापस करने के फैसले का सपोर्ट किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 07, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:56 PM IST
Don 3 विवाद पर रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों, बोलीं- ‘हर कोई ऐसा नहीं करता’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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