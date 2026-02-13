Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडक्या रणवीर के डॉन 3 छोड़ते ही ऋतिक रोशन करेंगे मूवी? एक्टर बोले- सच्चाई सबको बताना जरूरी

क्या रणवीर के 'डॉन 3' छोड़ते ही ऋतिक रोशन करेंगे मूवी? एक्टर बोले- सच्चाई सबको बताना जरूरी

Don 3 रणवीर सिंह के छोड़ने के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि इसमें ऋतिक रोशन की एंट्री हो सकती है. इसे लेकर अब एक्टर ने रिएक्ट किया है और इन खबरों के पीछे का सच रिवील किया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 13, 2026, 08:06 PM IST
ऋतिक रोशन
ऋतिक रोशन

Don 3 Update: फरहान अख्तर की 'डॉन 3' सितारों को साइन करने से ज्यादा उनके फिल्म से किनारा करने को लेकर काफी चर्चा में है. रणवीर सिंह के फिल्म को छोड़ने के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि फरहान ने दूसरी फिल्म पर फोकस करना शुरू कर दिया है. लेकिन, कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मूवी में ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है. इन वायरल खबरों को लेकर अब एक्टर ने रिएक्ट किया है.

'डॉन 3' पर बोले ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन ने एएनआई से बात करते हुए इन सभी खबरों को लेकर रिएक्ट किया. एक्टर ने कहा- 'जो बात अफवाह के तौर पर शुरू हुई थी वो अब एक मुद्दा बन चुकी है. सच्चाई सबको बताना जरूरी हो गया है. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डॉन 3 को लेकर मुझे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया. आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसी खबरों से दूर रहें.'

रणवीर को रिप्लेस करने की आ रही थीं खबरें

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' को छोड़ने के बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि इसमें ऋतिक रोशन की एंट्री हो सकती है. इन्हें रणवीर को रिप्लेस करने के लिए अप्रोच किया गया है. दरअसल, डॉन एक हिट फ्रेंचाइजी मूवी है. जिसमें पहले पार्ट में अमिताभ बच्चन और दूसरे पार्ट में शाहरुख खान थे. 

 

शादी से पहले रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने लिया शॉकिंग फैसला! जानकर हो जाएंगे हैरान  

तू-तू-मैं-मैं

खास बात है कि कुछ दिन पहले इस मूवी को लेकर कुछ खबरें वायरल हो रही थीं.जिसमें कहा गया कि रणवीर और फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच चीजें प्लानिंग के मुताबिक नहीं हुई. इस बैठक में मौजूद एक निर्माता ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा- 'रणवीर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के अनप्रोफेशनल रवैये पर सवाल उठाए. 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू करने को लेकर सीरियल ना होने की बात कही. इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि फरहान के पास स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी नहीं है.वो केवल पूरी तरह से रेडी स्क्रिप्ट पर ही काम करना पंसद करते हैं.'

 

 

