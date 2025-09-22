विक्रांत मैसी की जगह ये सितारा बन सकता है 'डॉन 3' का विलेन, रणवीर सिंह को देगा कड़ी टक्कर
विक्रांत मैसी की जगह ये सितारा बन सकता है 'डॉन 3' का विलेन, रणवीर सिंह को देगा कड़ी टक्कर

Don 3 फिल्म को लेकर बड़ी खबर है. इसमें निगेटिव रोल के लिए विक्रांत मैसी का नाम सामने आ रहा था. लेकिन, बाद में  विक्रांत का मूवी से पल्ला झाड़ने के बाद ऐसे में खबरें आ रही हैं कि साउथ का ये टॉप एक्टर उन्हें रिप्लेस कर सकता है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:57 PM IST
विक्रांत मैसी की जगह ये सितारा बन सकता है 'डॉन 3' का विलेन, रणवीर सिंह को देगा कड़ी टक्कर

Don 3 Update: फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' लगातार चर्चाओं में बनी हुई है. इस फिल्म में पहले विक्रांत मैसी को बतौर विलेन कास्ट किया जा रहा था. लेकिन, विक्रांत ने फिल्म ने बाद में इसे करने से मना कर दिया. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि में इस फिल्म में विक्रांत की जगह अब तमिल एक्टर की एंट्री होने वाली है.

ये एक्टर आ सकता है नजर

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक तमिल स्टार अर्जुन दास को फिल्म में कास्ट किया जा रहा है. ये 'मास्टर', 'कैथी' और 'गुड बैड अग्ली' में नजर आए थे. जिसमें उनके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. अगर ये डील लॉक हो गई तो अर्जुन दास का ये हिंदी फिल्म में डेब्यू होगा. सूत्रों की मानें तो अर्जुन ने फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है. फिल्म में इनका इन्वॉल्मेंट और भी ज्यादा साउथ और बॉलीवुड दोनों दर्शकों को काफी एक्साइटेड कर सकता है.

2026 में आ सकती है फ्लोर पर

सितारों की कास्टिंग होने के बाद मेकर्स इस फिल्म को जनवरी 2026 तक फ्लोर पर लाना चाहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह इस फिल्म के लिए इंटेंसिव वर्कशॉप करेंगे. जिसमें बॉडी लैग्वेज के अलावा कई चीजों पर ध्यान देंगे. इस एक्शन फिल्म के लिए इंटरनेशनल स्टंट टीम को बुलाया जाएगा. मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म में जेम्स बॉन्ड जैसा इफेक्ट डाला जा सके. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा कृति सेनन होगी. इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पुराने दोनों डॉन यानी कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी इसमें नजर आ सकते हैं.लेकिन, कुछ भी कंफर्म नहीं है.

 

 

कई हुए रिप्लेस

रणवीर के साथ पहले कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था. लेकिन, उनके प्रेग्नेंसी एनाउंसमेंट के बाद उन्हें कृति से रिप्लेस किया गया. फिल्म को फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे.जिसे लेकर काफी बज बना हुआ है.इतना ही नहीं ये उनके मोस्ट एम्बीशियस प्रोजेक्ट में से एक है. रणवीर की बात करें तो एक्टर जल्द ही 'धुरंधर' फिल्म की शूटिंग खत्म करने वाले हैं. इसे लेकर काफी बज बना हुआ है. इसमें एक्टर के लुक की भी खूब तारीफ हो रही है.

 

