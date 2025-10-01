ट्रंप का विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स, कबीर खान ने कसा तंज, तो अनुराग बासु बोले- ‘भारतीय सिनेमा को...’

Donald Trump Movies Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. वहीं, निर्देशक अनुराग बासु का मानना है कि ये भारतीय सिनेमा के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि कबीर खान ने इसे गलत बताया. दोनों की राय ने बहस को और दिलचस्प बना दिया है.
Trending Photos
Donald Trump Movies Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के बाहर बनने वाली हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि इस फैसले का असर किस तरह से विदेशी फिल्मों पर पड़ेगा. भारतीय सिनेमा, जिसकी नॉर्थ अमेरिका में बड़ी दर्शक की संख्या रही है, पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. वहीं, ट्रंप के इस फैसले को लेकर हिंदी सिनेमा के फिल्ममेकर्स की राय बंटी हुई है.
‘गैंगस्टर’, ‘लाइफ इन ए मेट्रो’, ‘बर्फी!’, ‘जग्गा जासूस’, ‘लूडो’, ‘काइट्स’ और ‘मर्डर’ जैसी शानदार फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले भारतीय फिल्म निर्देशक अनुराग बासु ने इस पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये फैसला कहीं न कहीं भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. बासु का मानना है कि अगर भारत भी हॉलीवुड फिल्मों पर ऐसा ही टैक्स लगा दे, तो ज्यादा दर्शक भारतीय फिल्मों को देखने जाएंगे. विदेशी फिल्मों के टिकट महंगे होने पर दर्शकों के पास घरेलू फिल्मों का ऑप्शन बचेगा.
अनुराग बासु ने टैक्स को बताया सही
अनुराग बासु ने आगे कहा कि अगर भारत इस फैसले के जवाब में हॉलीवुड फिल्मों पर भारी टैरिफ लगाता है, तो इससे भारतीय सिनेमा को सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर फायदा होगा. लंबे समय में ये इंडस्ट्री को मजबूत बना सकता है. उनके मुताबिक, ये किसी तरह का 'बॉक्स ऑफिस कर्मा' होगा, जहां एक्सचेंज रेट भी हमारे पक्ष में काम करेगा. ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमारा मूवी बिजनेस दूसरे देशों ने हमसे छीन लिया है, जैसे किसी बच्चे से टॉफी छीन ली जाती है. कैलिफोर्निया, जहां कमजोर और नाकाम गवर्नर हैं, सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है'.
आर्यन खान की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से क्या है ‘एनिमल’ का कनेक्शन? वायरल सीन देख फैंस रह गए हैरान, बोले- ‘इतना डिटेल...’
ट्रंप का विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स
पोस्ट में आगे लिखा है, 'इसलिए अब मैं अमेरिका से बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूं. धन्यवाद. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन!'. वहीं, मशहूर निर्देशक कबीर खान ने भी इस पर अपनी राय देते हुए इसको गलत बताया. उन्होंने ट्रंप के ऐलान को अव्यवहारिक और उलझाने वाला बताया. कबीर ने सवाल उठाया कि आखिर टैक्स वसूला जाएगा किस चीज पर? उन्होंने कहा कि ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन अलग-अलग देशों में होती है, तो फिर टैक्स लगाने का आधार ही साफ नहीं है.
कबीर खान ने ट्रंप पर कसा तंज
कबीर खान का मानना है कि ऐसा कदम सिर्फ फिल्मों की लागत और दर्शकों की परेशानी बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शकों को विदेशी सिनेमा की पहुंच से रोकना सही नहीं होगा. वहीं दूसरी तरफ, अगर भारत भी इसी तरह का कदम उठाता है, तो दर्शकों को ज्यादा विकल्प घरेलू फिल्मों में ही तलाशने पड़ेंगे. अब देखना होगा कि ट्रंप के इस फैसले का आगे क्या असर होता है? बता दें, अमेरिका में हिंदी फिल्मों की टोटल इंटरनेशनल कमाई में हिस्सेदारी लगभग 6% से 7% होती है. वहीं, साउथ फिल्म की इंटरनेशनल कमाई का 25% तक हिस्सा आता है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.