जब भी रामायण की बात होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले रामानंद सागर की ‘रामायण’ का नाम आता है. लेकिन साल 2023 में प्रभास स्टारर ‘आदिपुरुष’ ने रिलीज से पहले जितनी सुर्खियां बटोरी थीं, उतना ही बड़े पर्दे पर आने के बाद विवाद खड़ा कर दिया. करीब 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनने वाली इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. प्रभास राम के किरदार में, कृति सेनन सीता के रूप में और सैफ अली खान रावण के रोल में नजर आए थे. लेकिन फिल्म के सिनेमाघरों में पहुंचते ही इसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया. वहीं इस फिल्म के रिलीज के बाद, दूरदर्शन की मशहूर रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद फिल्म की कई कमियों की ओर इशारा किया था.