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'रामायण' बनाना इतना मुश्किल क्यों? नए पन के चक्कर में कहां टूट जाती है मर्यादा की डोर; भड़क गए 'लक्ष्मण'

आज से करीब 2 साल पहले यानी 16 जून 2023 को रामायण की कहानी पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे बनाने में मेकर्स ने लगभग 500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम खर्चा किया था. लेकिन फिर भी ये कहानी बड़े पर्दे पर पुरी तरह से पिट गई थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 15, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:08 PM IST
'रामायण' बनाना इतना मुश्किल क्यों? नए पन के चक्कर में कहां टूट जाती है मर्यादा की डोर; भड़क गए 'लक्ष्मण'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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