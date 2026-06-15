जब भी रामायण की बात होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले रामानंद सागर की ‘रामायण’ का नाम आता है. लेकिन साल 2023 में प्रभास स्टारर ‘आदिपुरुष’ ने रिलीज से पहले जितनी सुर्खियां बटोरी थीं, उतना ही बड़े पर्दे पर आने के बाद विवाद खड़ा कर दिया. करीब 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनने वाली इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. प्रभास राम के किरदार में, कृति सेनन सीता के रूप में और सैफ अली खान रावण के रोल में नजर आए थे. लेकिन फिल्म के सिनेमाघरों में पहुंचते ही इसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया. वहीं इस फिल्म के रिलीज के बाद, दूरदर्शन की मशहूर रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद फिल्म की कई कमियों की ओर इशारा किया था.
सुनील लहरी ने उस समय इंस्टाग्राम पर फिल्म को लेकर अपनी राय रखी थी. उनका मानना था कि रामायण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पर फिल्म बनाते समय उसके किरदारों की गरिमा और भाषा का ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने खास तौर पर फिल्म के कुछ डायलॉग पर अपनी नाराजगी जताई थी. सबसे ज्यादा विवाद भगवान हनुमान के डायलॉग को लेकर हुआ था, जिन्हें कई लोगों ने गलत बताया था. सुनील लहरी का कहना था कि ऐसे शब्द रामायण के किरदारों के लिए सही साबित नहीं होते हैं.
सुनील लहरी ने सिर्फ डायलॉग ही नहीं, फिल्म के कई विजुअल्स और किरदारों की प्रजेंटेशन पर भी सवाल उठाए थे. सुनील लहरी ने खास तौर पर रावण की एंट्री और उसके लुक को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. उनका कहना था कि रावण को जिस तरह चमगादड़ जैसी उड़ने वाली सवारी पर दिखाया गया, वो किसी की भी सोच से परे है. रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान का था, ऐसे में कहानी से अलग जाकर इस तरह के एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद नहीं आए. इसके अलावा, कुछ एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स भी उन्हें असली कहानी से अलग लगे.
सुनील लहरी ने आगे कहा कि फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये थी कि लोग इसकी कहानी और किरदारों से इमोशनली नहीं जुड़ पाए थे. रामायण सिर्फ राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है. ये त्याग, प्रेम, रिश्तों, कर्तव्य और मर्यादा की कहानी है. राम का वनवास, भरत का त्याग, हनुमान की भक्ति और सीता का धैर्य ही रामायण की आत्मा हैं. लेकिन क्रिटिक्स और कई दर्शकों का मानना था कि ‘आदिपुरुष’ में इन इमोशनल भागों को उतनी मजबूती से नहीं दिखाया गया. परिणाम ये हुआ कि बड़े विजुअल्स होने के बावजूद फिल्म लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सकी.
बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ओम राउत के निर्देशन में बनी ‘आदिपुरुष’ का बजट लगभग 500 से 700 करोड़ रुपये के बीच बताया गया था. इतनी बड़ी लागत के बावजूद फिल्म दुनिया भर में लगभग 392 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई. उम्मीदों के मुकाबले ये प्रदर्शन काफी कमजोर माना गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई. रिलीज के बाद निर्माताओं को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और फिल्म लंबे समय तक विवादों में बनी रही.
अब सवाल ये उठता है कि आखिर रामानंद सागर की ‘रामायण’ इतनी सफल क्यों हुई थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी सादगी और मूल कथा के लिए उनकी ईमानदारी. उस दौर में न तो आज जैसे हाई-टेक वीएफएक्स थे और न ही सैकड़ों करोड़ का बजट. फिर भी लोगों ने उस रामायण को बेहद पसंद किया था. अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी जैसे कलाकारों ने किरदारों को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उन्हें जिया था.
आज की कई रामायण आधारित फिल्मों और सीरीज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो नई तकनीक और बड़े लेवल पर बनाने के चक्कर में कहानी से दूर चले जाते हैं. निर्माता अक्सर ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कई बार ये एक्सपेरिमेंट असली कथा और किरदारों की इमेज पर बुरा असर डालते हैं. ऑडियंस सिर्फ शानदार ग्राफिक्स नहीं चाहते, वे उन इमोशन्स को भी महसूस करना चाहते हैं जिनकी वजह से रामायण सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है. जब कहानी से ज्यादा फोकस विजुअल इफेक्ट्स पर हो जाता है, तब दर्शकों का जुड़ाव कमजोर पड़ने लगता है.
अब निर्देशक नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर भी काफी चर्चा है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, क्योंकि निर्माताओं ने दावा किया है कि वो इस फिल्म में असली कहानी और उसके किरदारों को गंभीरता के साथ दिखाएंगे. लोगों को उम्मीद है कि ये फिल्म तकनीक और परंपरा के बीच सही बैलेंस बना पाएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणबीर कपूर की ‘रामायण’ वो काम कर पाएगी जो ‘आदिपुरुष’ नहीं कर सकी, या फिर लोग एक बार फिर उसी बहस में उलझ जाएंगे.