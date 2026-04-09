रामानंद सागर के रावण से खौफ खाते थे लोग, अरविंद त्रिवेदी ने एक्टिंग से दिलों में भर दिया था डर

रामायण फिल्म इन दिनों काफी सुर्खियों में है. फिल्म की कास्ट को लेकर फीस को लेकर लोगों के जेहन में सवाल आ रहे हैं. इसी के साथ 90 दशक का टीवी शो रामायण एक बार फिर से चर्चा में हैं. रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने राम किरदार निभाया था. अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था.

रावण का किरदार

आज के समय में फिल्मों में करोड़ों का बजट और हाईटेक VFX का इस्तेमाल कर किरदार को दमदार बनाया जाता है. 90 के दशक में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में डर बसा दिया था. लोग उन्हें असली का रावण मान बैठे थे.

रावण के किरदार से डरे लोग

रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने जिस तरह राम का किरदार निभाया था कि लोग उन्हें सच का राम मानने लगे थे. वहीं अरविंद त्रिवेदी का रावण का किरदार इतना शानदार था कि लोग उन्हें देख डर जाते थे. उनके चेहरे के हाव-भाव और डायलॉग होने का तरीका आज भी यादगार है.

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30 लाख रुपये दी थी फीस

अरविंद त्रिवेदी पूरी रामायण के लिए लगभग 30 लाख रुपये फीस मिली थी. उस समय अरुण गोविल ने सबसे ज्यादा फीस 40 लाख रुपये लिए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर कपूर राम के किरदार के लिए 150 करोड़ रुपये ले रहे हैं. रावण के किरदार के लिए यश ने लगभग 100 करोड़ रुपये लिए हैं.

सीरियल और फिल्म का बजट

अगर सीरियल और फिल्म के बजट की बात करें तो रामानंद सागर की रामायण का कुल बजट लगभग 7 करोड़ रुपये था. 7 करोड़ रुपये में पूरी सीरीज बनकर तैयार हुई थी. वहीं रणबीर कपूर की रामायण फिल्म लगभग 4000 करोड़ में बनी है.