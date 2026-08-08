दूरदर्शन का वो सीरियल, जो बन गया दर्दनाक, 60 लोगों की हुई मौत, लीड एक्टर को करानी पड़ी 72 सर्जरी

दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाले शो को आज भी उनकी कहानी के लिए पसंद किया जाता है. दूरदर्शन का एक ऐसा शो था जो कि भयानक हादसे के लिए याद किया जाता है. इस हादसे की वजह से 60 लोगों की मौत हो गई थी. दरअसल 80 के दशक के आखिर में दूरदर्शन पर दा सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान टेलीकास्ट किया जाता था. इस शो को काफी पसंद किया जाता था.
दा सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान शो अपने खूबसूरत और भव्य सेट के लिए जाना जाता था. 8 फरवरी 1989 में दा सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग मैसूर के प्रीमियर स्टूडियोज में चल रही थी. सेट पर आग लग गई, यह आग काफी फैल गई थी. पूरा स्टूडियों धूएं और आग से घिर गया था. अफरा-तफरी के माहौल में लगभग 62 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हो गए थे. इसके बाद लंबे समय तक प्रोडक्शन बंद रहा था.
शो के लीड एक्टर संजय खान इस हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए थे. उनका चेहरा आग की वजह से बुरी तरह से झुलस गया था. काफी लंबे समय तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था. इसके अलावा उन्हें लगभग 72 सर्जरीज करानी पड़ी थी. उन्होंने कई इंटरव्यू में इस दर्दनाक हादसे का जिक्र भी किया था. एक्टर लगभग 6 महीने तक अस्पताल में रहे थे.
सेट पर आग लगने के पीछे कारण आग बुझाने वाले उपकरण की कमी और आग से जुड़े नियमों में अनदेखी थी. सेट पर ढीली वायरिंग और वेटिंलेटर ना होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई थी. शूटिंग के लिए यूज होने वाली लाइट की रोशनी की वजह से तापमान 120 डिग्री तक पहुंच गया था. इन सबकी वजह से सेट पर भयानक आग लग गई थी.
इस दर्दनाक हादसे क बाद शूटिंग के दौरान सेफ्टी से जुड़ी इंतजाम को लेकर सवाल उठने लग गए. इसके हादसे के बाद से ही सेट पर सेफ्टी को लेकर नियम काफी सख्त कर दिए गए. टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में ये सबसे बड़ा हादसा माना जाता है.