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दूरदर्शन का वो सीरियल, जो बन गया दर्दनाक, 60 लोगों की हुई मौत, लीड एक्टर को करानी पड़ी 72 सर्जरी

टीवी इंडस्ट्री के सीरियल अपनी कहानी, स्टार कास्ट और टीआरपी के लिए सालों साल याद किए जानते हैं. क्या आप जाते हैं दूरदर्शन का वो शो जो कि एक हादसे के लिए याद किया जाता है.

Written ByShilpa
Published: Aug 08, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:51 PM IST
दूरदर्शन का वो सीरियल, जो बन गया दर्दनाक, 60 लोगों की हुई मौत, लीड एक्टर को करानी पड़ी 72 सर्जरी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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