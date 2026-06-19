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20 साल बाद सिनेमाघरों में लौट रहा 'डोरेमोन', नोबिता संग नए एडवेंचर पर निकलेगा; भारत में रिलीज होगी फिल्म

Doraemon Movie Release In India: फिल्म 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' भारत में जल्द ही रिलीज होने वाली है. इसके मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को यह जानकारी दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 19, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:31 AM IST
20 साल बाद सिनेमाघरों में लौट रहा 'डोरेमोन', नोबिता संग नए एडवेंचर पर निकलेगा; भारत में रिलीज होगी फिल्म

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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