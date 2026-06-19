Doraemon Movie Release In India: दुनिया का सबसे फेमस कार्टून 'डोरेमोन' तो आपने कई बार देखा होगा और अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो यह आज भी आपके घर में चलता होगा. अब यह डोरेमोन किरदार जल्द ही भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. फिल्म 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' इस साल देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर जारी कर फैंस के साथ यह जानकारी शेयर की है. फिल्म का प्रमोशन 20 जून से शुरू होने वाले पॉप कल्चर फेस्टिवल में किया जाएगा. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. फैंस के लिए मुंबई में 20 और 21 जून को कैंपेन किया जाएगा.
फिल्म 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' में नोबिता और उसके दोस्त एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे. उनकी इस कहानी में दोस्ती, साहस और खोज देखने को मिलेगी. फिल्म की कहानी फुजिको एफ. फुजियो की मंगा पर आधारित होगी. उनके बनाए प्यारे किरदारों और कल्पनाशील कहानी कहने के अंदाज ने दुनिया भर में कई पीढ़ियों के पाठकों और दर्शकों का दिल जीता है.
इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने का काम टीवी असाही और भारत के प्रमुख थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडियो, PVR INOX पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं. वहीं, फिल्म के फैन एंगेजमेंट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस और प्रमोशन से जुड़े कामों की जिम्मेदारी ब्लैक व्हाइट ऑरेंज (BWO - भारत की प्रमुख लाइसेंसिंग और ब्रांड कंसल्टिंग एजेंसी) संभाल रही है, जिसे हैपनिंग 365 सिनर्जिस से स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग और मार्केट एडवाइजरी का सहयोग मिल रहा है.
टीवी असाही के इंटरनेशनल बिजनेस डिपार्टमेंट में एनिमेशन सेल्स और डेवलपमेंट की हेड, माइक्रो सुमिडा ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि 20 साल बाद हम डोरेमोन को भारत में बड़े पर्दे पर ला रहे हैं. इस फिल्म में डोरेमोन और उसके दोस्त गहरे समुद्र में एक शानदार एडवेंचर पर निकलते हैं. हमें उम्मीद है कि पूरे भारत के बच्चे और वे लोग भी, जो डोरेमोन के साथ बड़े हुए हैं, उनके साथ इस खास सफर का मजा लेंगे.'
बता दें कि फिल्म 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. डोरेमोन एक एनिमेटेड किरदार है, जिसे बिना कानों वाली एक रोबोटिक बिल्ली के रूप में दिखाया जाता है. यह सीरीज पिछले 20 साल से बच्चों का मनोरंजन करती नजर आ रही है.