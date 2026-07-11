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13 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद बिगड़ी तबीयत, 'डॉ. आरंभी' के एक्टर संजीब सिंह का निधन

Actor Sanjib Singh: 51 साल के एक्टर संजीब सिंह के अचानक निधन ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में लंबे वर्किंग आवर्स और कलाकारों पर बढ़ते काम के दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्टर इन दिनों टीवी शो 'आरंभी' की शूटिंग कर रहे थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 11, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:49 PM IST
13 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद बिगड़ी तबीयत, 'डॉ. आरंभी' के एक्टर संजीब सिंह का निधन

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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