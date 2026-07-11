13 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद बिगड़ी तबीयत, 'डॉ. आरंभी' के एक्टर संजीब सिंह का निधन

टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. टीवी शो 'डॉ. आरंभी' के एक्टर संजीब सिंह का 51 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी अचानक हुई मौत ने उनके परिवार, दोस्तों और पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है. खबरों के मुताबिक, रविवार को शूटिंग खत्म करने के बाद घर लौटते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर वो बेहोश होकर गिर पड़े. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. इस घटना ने एक बार फिर एक्टर्स के लंबे वर्किंग आवर्स और उनकी सेहत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजीब सिंह मुंबई के साकी नाका बने SJ स्टूडियो में टीवी शो 'आरंभी' की शूटिंग कर रहे थे. 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने बताया कि उनकी शिफ्ट दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई थी और शूटिंग लगातार चलती रही. देर रात करीब 3 बजे जाकर उनका काम खत्म हुआ.
13 घंटे तक सेट पर काम करने के दौरान संजीब ने कई बार अपनी तबीयत ठीक न होने की बात भी कही थी. उन्होंने कुछ देर आराम किया और छोटे-छोटे ब्रेक लेने के बाद फिर शूटिंग पूरी की. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी शूटिंग साबित होगी. शूटिंग खत्म होने के बाद संजीब सिंह अपने घर के लिए निकल गए. वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौट रहे थे, रास्ते में बाइक चलाने वाला शख्स पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुका. तभी अचानक संजीब सिंह नीचे गिर पड़े.
वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. खबरों के अनुसार, उन्हें हार्ट अटैक आया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया. सोशल मीडिया पर भी कई कलाकारों और उनके जानने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.
संजीब सिंह के परिवार में उनकी बहन और भाई हैं, जो कोलकाता में रहते हैं. खबरों के अनुसार उनकी बहन तलाकशुदा हैं, जबकि उनके भाई लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद संजीब सिंह के शव का मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद FWICE ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का फैसला किया. साथ ही, संस्था ने उनके पार्थिव शरीर को एयर कार्गो के जरिए कोलकाता भेजने का इंतजाम भी किया, ताकि वहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सके. फेडरेशन ने भरोसा दिलाया है कि इस मुश्किल समय में वो एक्टर के परिवार के साथ खड़ा रहेगा.
संजीब सिंह की मौत ने एक बार फिर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों और टेक्नीशियनों की सेहत को लेकर बहस तेज कर दी है. लंबे समय तक लगातार शूटिंग, कम आराम, समय पर भोजन न करना और लगातार तनाव जैसी समस्याएं इंडस्ट्री में आम मानी जाती हैं. कई कलाकार पहले भी इस बात को उठा चुके हैं कि कई बार शूटिंग 12 से 15 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक चलती है. ऐसे में शरीर को जरूरी आराम नहीं मिल पाता, जिसका असर धीरे-धीरे हेल्थ पर पड़ता है.
FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने बताया कि कलाकारों और वर्करों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए फेडरेशन पहले से ही कुछ अहम कदम उठा रहा है. FWICE, सोनी और एनजीओ 'डॉक्टर फॉर यू' के साथ मिलकर पिछले 6 हफ्तों से अलग-अलग शूटिंग सेट पर हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप चला रहा है. इन कैंपों में वर्करों का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, जरूरत पड़ने पर दवाइयां दी जाती हैं और डॉक्टर मेडिकल सलाह भी देते हैं. इसके अलावा, शूटिंग लोकेशन पर एम्बुलेंस भी तैनात की जा रही हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत इलाज मिल सके.
फेडरेशन का कहना है कि आने वाले समय में इस पहल को और बड़ा बनाया जाएगा, ताकि कलाकारों और टेक्नीशियनों के जरूरी हेल्थ टेस्ट हो सकें और ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने की दिशा में बेहतर कदम उठाए जा सकें.