13 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद बिगड़ी तबीयत, 'डॉ. आरंभी' के एक्टर संजीब सिंह का निधन

संजीब सिंह के परिवार में उनकी बहन और भाई हैं, जो कोलकाता में रहते हैं. खबरों के अनुसार उनकी बहन तलाकशुदा हैं, जबकि उनके भाई लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद संजीब सिंह के शव का मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद FWICE ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का फैसला किया. साथ ही, संस्था ने उनके पार्थिव शरीर को एयर कार्गो के जरिए कोलकाता भेजने का इंतजाम भी किया, ताकि वहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सके. फेडरेशन ने भरोसा दिलाया है कि इस मुश्किल समय में वो एक्टर के परिवार के साथ खड़ा रहेगा.