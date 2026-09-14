श्रीराम को शब्दों में बांधना नामुमकिन... 'रामायण' का पहला गाना रिलीज होते ही कुमार विश्वास ने कही दिल छू लेने वाली बात

Dr Kumar Vishwas On Jai Jai Ram: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भारत की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायण' के म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है. फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज होते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड करने लगा है. एआर रहमान का जादुई संगीत, अरिजित सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज और डॉ. कुमार विश्वास के लिखे भावुक बोलों ने इस गाने को एक मास्टरपीस बना दिया है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल स्टारर इस फिल्म के पहले गाने ने पूरे देश में भक्ति और पॉजिटिव वाइब्स का माहौल बना दिया है. रिलीज के साथ ही इस ट्रैक को यूथ और म्यूजिक लवर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
'जय जय राम' के रिलीज होते ही यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग इस गाने के कंपोजिशन और इसकी सिंपल लैंग्वेज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. गणेशोत्सव के पावन मौके पर इस गाने का रिलीज होना फैंस के लिए किसी बड़े गिफ्ट से कम नहीं है. यह गाना सिर्फ एक बॉलीवुड ट्रैक नहीं लग रहा, बल्कि इसे सुनकर ऐसा अहसास होता है जैसे कोई दिल से निकली हुई सीधी प्रार्थना हो.
गाने की जबर्दस्त सफलता के बाद देश के जाने-माने कवि और गीतकार डॉ. कुमार विश्वास ने मीडिया से खास बातचीत की. उन्होंने गाने के बारे में बात करते हुए कहा, "'जय जय राम' भले ही तीन बहुत ही सिंपल शब्द हैं, लेकिन इनके अंदर पूरी दुनिया की प्रार्थना समाहित है. इसे लिखते समय मेरा इरादा भगवान श्रीराम की खूबसूरती या उनके गुणों का वर्णन करना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि श्रीराम का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उन्हें शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता. मेरा प्रयास उस संबंध को अभिव्यक्त करना था, जो प्रत्येक भक्त अपने राम के साथ अनुभव करता है. यह संबंध भक्त और भगवान के बीच, विशेषकर श्रीराम के विषय में एक मार्गदर्शक और आत्मबल को बढ़ाने की शक्ति देने वाले एक आदर्श के रूप में रहता है."
डॉ. कुमार विश्वास ने आगे बताया कि गीत की भाषा को जानबूझकर सहज और सीधा रखा गया है, क्योंकि सच्ची भक्ति को किसी विशेष शब्द संयोजन की आवश्यकता नहीं होती. उन्होंने कहा कि श्रोता इसे केवल सुनें नहीं, बल्कि इसके भीतर अपनी स्वयं की प्रार्थना भी खोज सकें.
'जय जय राम' की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि डॉ. कुमार विश्वास की लेखनी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. इससे पहले भी वे फिल्म 'मिशन रानीगंज' के पॉपुलर सॉन्ग 'जीतेंगे' के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. इस समय मुंबई के फिल्म और म्यूजिक वर्ल्ड में कुमार विश्वास की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है.
आने वाली 2 और बड़ी फिल्मों के लिए लिख रहे हैं डायलॉग्स और गाने
'रामायण' जैसे 4000 करोड़ के ग्लोबल प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद कुमार विश्वास के पास कई बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वे इस समय बॉलीवुड की 2 और बहुत बड़ी फिल्मों के लिए गाने और डायलॉग्स लिखने पर काम कर रहे हैं. यानी आने वाले दिनों में फैंस को बड़े पर्दे पर उनकी शायरी और दमदार शब्दों का जलवा एक बार फिर देखने को मिलने वाला है.