Drishyam 2 OTT Release: खत्म हुआ इंतजार, ओटीटी पर आ गई दृश्यम 2, जानें कब और कैसे देखें

Drishyam 2 Collection: अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म दृश्यम 2 जल्द ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी. यह फिल्म अब भी देशभर के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. साल 2015 में फिल्म दृश्यम का पहला पार्ट आया था. अब 7 साल बाद दूसरे पार्ट में कहानी आगे बढ़ती है और फिर एक बार सलगांवकर परिवार पुलिस की रडार पर आ जाता है. दृश्यम की तरह इसका सीक्वल भी मलयालम फिल्म पर आधारित है, जिसमें मोहनलाल ने जीतू जोसफ का किरदार निभाया था. दृश्यम-2 ओटीटी पर किस तारीख को रिलीज होगी, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन यह अमेजन प्राइम पर आज से यह रेंट पर उपलब्ध है.

जी हां, आपने सही पढ़ा. आप 30 दिसंबर से अपने घर पर बैठकर प्राइम वीडियो पर दृश्यम-2 देख सकते हैं. प्राइम वीडियो पर दृश्यम 2 को ऑनलाइन देखने के लिए अमेज़न अर्ली एक्सेस की पेशकश कर रहा है और अगर आप ओटीटी पर दृश्यम 2 देखने का इंतजार कर रहे थे तो आप आज से ऐसा कर सकते हैं.

कैसे ओटीटी पर पाएं दृश्यम 2 का अर्ली एक्सेस?

ओटीटी पर रिलीज से पहले दृश्यम 2 आज से अमेजन प्राइम पर रेंट पर उपलब्ध है. माना जा रहा है कि जनवरी में यह फिल्म ओटीटी पर आ सकती है. लेकिन उससे पहले प्राइम मेंबर्स दृश्यम-2 को रेंट पर देख सकते हैं.

time to pick up where we left off

Drishyam 2 now available on #PrimeVideoStore, rent now! pic.twitter.com/YBsxoQbYu7

— prime video IN (@PrimeVideoIN) December 30, 2022