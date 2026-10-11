बॉक्स ऑफिस पर विजय सालगॉवकर का जादू: Drishyam 3 ने दूसरे शनिवार मचाया तहलका, तोड़ा ‘सिंघम अगेन’ का रिकॉर्ड

अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में उतरी इस फिल्म ने पहले ही दिन 62 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग लेकर ट्रेड पंडितों को चौंका दिया था. वीकडेज में शानदार पकड़ बनाए रखने के बाद अब दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने फिर से गियर बदल लिया है. वीकेंड शुरू होते ही सिनेमाघरों में विजय सालगॉवकर और उसके परिवार की कहानी देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग एक बार फिर इस सस्पेंस के दीवाने हो चुके हैं.
सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड आंकड़ों की मानें तो दूसरे शनिवार को ‘दृश्यम 3’ के कलेक्शन में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीते शुक्रवार यानी 8वें दिन जहां फिल्म ने 14.50 करोड़ रुपये बटोरे थे. वहीं, 9वें दिन शनिवार को इसने लगभग 26.50 करोड़ रुपये का धुआंधार बिजनेस कर हर किसी को हैरान कर दिया. देश भर में 14 हजार से ज्यादा शोज के साथ फिल्म धमाकेदार कमाई करती नजर आई. शनिवार की इस छलांग के साथ ही फिल्म का 9 दिनों का घरेलू नेट कलेक्शन 286.50 करोड़ के पार पहुंच चुका है.
खास बात ये है कि इस ऐतिहासिक कमाई के साथ ही ‘दृश्यम 3’ अजय देवगन के पूरे फिल्मी करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इससे पहले ये उनकी एक्शन फिल्म ‘सिंघम अगेन’ ने बॉक्स ऑफिस पर 372 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था और अब ‘दृश्यम 3’ इससे सभी आगे निकल चुकी है. इस फिल्म ने अपने शानदार कंटेंट के दम पर उस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 340 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है और ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है.
घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशी धरती पर भी विजय सालगॉवकर का जलवा पूरी तरह कायम है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार तक ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था, जो शनिवार की कमाई जुड़ने के बाद अब 446.80 करोड़ रुपये के पार जा चुका है, जिस तरह से ओवरसीज और भारत दोनों जगह टिकट खिड़की पर ऑडियंस का रेला लगा है, उसे देखते हुए ये साफ है कि फिल्म आने वाले दिनों में 500 करोड़ क्लब में बहुत आसानी से एंट्री ले लेगी. फिल्म के शुरुआती 9 दिनों का सफर बेहद मजबूत रहा है.
अगर ‘दृश्यम 3’ की डे-वाइज कमाई पर नजर डाले तो, पहले दिन इस फिल्म ने 62 करोड़ से अपनी शुरुआत की थी, जिसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 53.50 करोड़ और तीसरे दिन 61 करोड़ रुपये कमाए. वीकडेज में चौथे दिन 21 करोड़, पांचवें दिन 19.50 करोड़, छठे दिन 15.50 करोड़ और 7वें दिन 13 करोड़ रुपये का स्थिर कारोबार हुआ. इसके बाद दूसरे शुक्रवार 14.50 करोड़ और शनिवार को 26.50 करोड़ रुपये जोड़कर फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी. रविवार को भी ये आंकड़ा और बड़ा होने की पूरी उम्मीद है.
अभिषेक पाठक के सधे हुए डायरेक्टर में बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी पुरानी कास्ट के साथ नए चेहरे का तालमेल है. अजय देवगन के साथ तब्बू, रजत कपूर, श्रिया सरन और इशिता दत्ता ने अपने जाने-पहचाने किरदारों में एक बार फिर जान फूंक दी है. वहीं, इस बार कास्ट में शामिल हुए जयदीप अहलावत ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से महफिल लूट ली है. उनके संजीदा अभिनय ने कहानी के रोमांच को दोगुना कर दिया है, जिसकी तारीफ हर सिनेमा प्रेमी खुलकर कर रहा है. अब देखना ये संडे कितनी कमाई कर पाती है.