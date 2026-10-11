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बॉक्स ऑफिस पर विजय सालगॉवकर का जादू: Drishyam 3 ने दूसरे शनिवार मचाया तहलका, तोड़ा ‘सिंघम अगेन’ का रिकॉर्ड

Drishyam 3 Collection Day 9: अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में भारी उछाल आया और इसने अजय देवगन की ही फिल्म ‘सिंघम अगेन’ का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया. दुनियाभर में फिल्म 400 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 11, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:07 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर विजय सालगॉवकर का जादू: Drishyam 3 ने दूसरे शनिवार मचाया तहलका, तोड़ा ‘सिंघम अगेन’ का रिकॉर्ड
Image Credit: ‘दृश्यम 3’ ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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