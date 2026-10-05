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पर्दा गिरा तो छलक पड़े आंसू! 'Drishyam 3' के एंड में ऐसा क्या लिखा कि रो पड़ीं डायरेक्टर की पत्नी? देखें Video

Drishyam 3 End Credits Scene: अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम द कंक्लूजन' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और करीब तीन दिन के भीतर ही 270 करोड़ की कमाई कर ली. इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने एंड क्रेडिट में अपनी पत्नी शिवलेका के लिए एक स्पेशल मैसेज छोड़ा, जिससे देखने के बाद वो भावुक हो गईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 05, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:14 AM IST
पर्दा गिरा तो छलक पड़े आंसू! 'Drishyam 3' के एंड में ऐसा क्या लिखा कि रो पड़ीं डायरेक्टर की पत्नी? देखें Video

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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