पर्दा गिरा तो छलक पड़े आंसू! 'Drishyam 3' के एंड में ऐसा क्या लिखा कि रो पड़ीं डायरेक्टर की पत्नी? देखें Video

2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम' का तीसरा और आखिरी भाग रिलीज हुआ. इस फिल्म ने रिलीज होते ही महज तीन दिन में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ली, जिससे इसका आंकड़ा 270 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और आगे लगातार कमाई जारी है. ऑडियंस का दिमाग घुमा देने वाली इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है, जिन्हें इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन और ट्विस्ट के लिए काफी तारीफें मिल रही हैं. लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न के बाद फिल्म खत्म होते ही उन्होंने अपनी पत्नी शिवलेका ओबेरॉय के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया, जिसे सिनेमाहॉल में देखकर उनकी पत्नी इमोशनल हो गईं.