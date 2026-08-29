दृश्यम 3 में फिर लौटे विजय सालगांवकर, अजय देवगन का इंटेंस फर्स्ट लुक देख फैंस हुए एक्साइटेड

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में वापसी करने के लिए तैयार हैं. यह 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म 'दृश्यम द कन्क्लूजन' होगी. फिल्म का पहला पोस्टर जारी करने के बाद अब मेकर्स ने अजय देवगन का फर्स्ट लुक भी सामने ला दिया है. फैंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार है.
हाल ही में आए पोस्टर में एक्टर का क्लोज-अप फोटो है, जिसमें वे परेशान दिख रहे हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं. जबकि बैकग्राउंड में पुलिस की गाड़ी की लाइट जल-बुझ रही है. इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'सही हो या गलत, जो भी हो... मैं अपनी फ़ैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं. फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में.'
इससे पहले, 24 अगस्त को अजय देवगन ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी करके आधिकारिक तौर पर इसके आखिरी चैप्टर का ऐलान किया था. पोस्टर में एक्टर की आंख का क्लोज-अप था और उस पर यह लाइन लिखी थी, 'हर इंसान का नजरिया अलग होता है, मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ है. 'दृश्यम द कंक्लूजन' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी.' मेकर्स ने अपनी पोस्ट के साथ फिल्म के सभी कलाकारों को भी टैग किया.
बता दें कि अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म में अजय देवगन और तब्बू लीड रोल में हैं. इसके अलावा, फिल्म में प्रकाश राज, जयदीप अहलावत, इशिता दत्त, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर भी नजर आएंगे.
'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी और अंतिम कड़ी है, जो विजय सलगांवकर (हिंदी) के परिवार और पुलिस के बीच के सस्पेंस और माइंड गेम के आखिरी अध्याय को समेटती है. यह फिल्म पिछले अनसुलझे रहस्यों, परिवार की सुरक्षा और पुलिस की अंतिम कोशिशों के इर्द-गिर्द घूमेगी.
'दृश्यम' भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय मिस्ट्री-थ्रिलर फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 2015 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसके निर्देशक निशिकांत कामत थे. यह मोहनलाल की साल 2013 में आई इसी नाम की मलयालम फिल्म की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी. इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी.
यह फिल्म एक साधारण इंसान की अपने परिवार की रक्षा के लिए कानून और व्यवस्था से लड़ने की अनूठी दास्तान है. इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से काफी प्यार मिला था, जिसके बाद इसका दूसरा पार्ट साल 2022 में लाया गया था, जिसमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई गई थी. इसके दूसरे भाग को भी दर्शकों की तरफ प्यार मिला था. अब 4 साल बाद इसका तीसार अंतिम अध्याय आ रहा है, जिसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है कि आखिरी कहानी कैसी होगी.