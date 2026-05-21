सस्पेंस, ट्विस्ट और मोहनलाल का दमदार अंदाज... थिएटर्स में 'दृश्यम 3' का धमाका, फैंस बोले- 'क्लाइमैक्स ने हिला दिया'

Drishyam 3 Review & Collection Live Updates: साउथ के जाने-माने एक्टर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' आज यानी 21 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म की कमाई से लेकर कहानी तक को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म 'दृश्यम 3' को देखने के लिए भारी संख्या में लोग सिनेमाघरों पहुंच रहे हैं. इस सब के बीच फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर लोगों ने एक्स पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. तो आइए, ऐसे में हम आपको बताते हैं कि फिल्म कैसी है और इसे दर्शकों का कैसा रिएक्शन मिल रहा है.

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

सुबह के शुरुआती शोज और फर्स्ट-डे-फर्स्ट-शो खत्म होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों के रिएक्शन सामने आने लगे. फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने इंटरनेट पर अपने विचार और अनुभव शेयर किए हैं. हमेशा की तरह इस बड़ी मलयालम फिल्म को लेकर शुरुआती कुछ घंटों के भीतर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, ये शुरुआती रिएक्शन सिर्फ पहले दिन फिल्म देखने वाले दर्शकों के हैं और इन्हें फिल्म की अंतिम समीक्षा या समीक्षकों की राय नहीं माना जा सकता है.

लोगों को पसंद आई 'दृश्यम 3'

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि फिल्म 'दृश्यम 3' का एक्स रिव्यू है. फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. कोई फिल्म के सस्पेंस की तारीफ कर रहा है, तो कोई मोहनलाल की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. इसके अलावा कुछ यूजर्स फिल्म 'दृश्यम 3' में कमियां निकालते भी नजर आए. लेकिन ज्यादातर लोग फिल्म की तारीफ करते ही दिखाई दे रहे हैं.

पहले दिन कितना हो सकता है कलेक्शन?

मलयालम एक्टर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' अपने रिव्यू के साथ-साथ अपनी कमाई को लेकर भी खबरों में बनी हुई है. फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. खबरों के मुताबिक, फिल्म 'दृश्यम 3' की पहले दिन की कमाई 40 करोड़ रुपये तक हो सकती है.

बता दें कि 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल और चर्चित थ्रिलर सीरीज में से एक रही है. इसके पहले के दोनों पार्ट्स को न केवल मलयालम में, बल्कि हिंदी, तमिल और तेलुगु सहित कई भाषाओं में भी रीमेक बनाया गया था और हर भाषा में फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली थी. अब इसके तीसरे पार्ट के रिलीज होते ही जॉर्जकुट्टी की आगे की चालाकियों और पुलिस के साथ उसके चूहे-बिल्ली के खेल को देखने के लिए दर्शकों के बीच इंटरनेट से लेकर सिनेमाघरों तक जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है.