विजय सलगांवकर की रफ्तार: बॉक्स ऑफिस पर Drishyam 3 ने रचा नया इतिहास, 300 करोड़ पार कर तोड़े सारे रिकॉर्ड्स

अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ का जलवा बॉक्स ऑफिस पर लगातार देखने को मिल रहा है. सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इस फिल्म ने लोगों को अपनी सीट से बांधे रखा और ताबड़तोड़ कमाई के कई नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं. पहले दिन से ही लोगों की भारी भीड़ थिएटर्स में उमड़ रही है, जिसके चलते रोल कल्केशनम में नए मोड़ आ रहे हैं. रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का बेहद जादुई आंकड़ा पार कर लिया. इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही ये फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है.
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे वीकेंड पर बंपर कमाई करने के बाद फिल्म की कमाई में 11वें दिन भारी गिरावट देखी गई. 11वें दिन फिल्म ने देश भर में करीब 6.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जो रिलीज के बाद से अब तक का इसका सबसे कम वीकडे कलेक्शन माना जा रहा है. इस ताजा आंकड़े के साथ फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब तक 315.25 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. वीकडेज में किसी भी फिल्म की कमाई का थोड़ा नीचे आना काफी नॉर्मल सी बात मानी जाती है. 11वें दिन देश भर में इस फिल्म के 13,594 शोज दिखाए गए.
फिल्म को अपने दूसरे वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला और ऑडियंस का भारी हुजूम थिएटर्स पहुंचा. 8वें दिन 14.50 करोड़ जुटाने के बाद शनिवार को 14,903 शोज के जरिए फिल्म की कमाई में भारी उछाल दर्ज किया गया और कलेक्शन सीधे 26.50 करोड़ जा पहुंचा. इसके बाद रविवार यानी दसवें दिन 14,872 शोज के दम पर फिल्म ने 22.50 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़े. हालांकि, शनिवार के मुकाबले रविवार की कमाई में करीब 26 फीसदी की कमी दर्ज हुई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने दस दिनों के अंदर ही 300 करोड़ के क्लब में धमाकेदार एंट्री मारकर सबको चौंका दिया.
इस शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के साथ ही अजय देवगन ने अपने खुद के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. ‘दृश्यम 3’ ने उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ की कुल कमाई को पछाड़ दिया है और अब ये अजय देवगन के पूरे फिल्मी करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर चुकी है. इसके साथ ही ये घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 300 करोड़ रुपये कमाने वाली अजय देवगन की पहली फिल्म भी बन गई है. ट्रेड पंडितों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये क्राइम थ्रिलर और क्या नए रिकॉर्ड रचती है.
डायरेक्टर अभिषेक पाठक के सधे हुए डायरेक्शन में तैयार हुई फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ की कहानी बेहद कसी हुई है. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने मशहूर किरदार विजय सलगांवकर के किरदार में लौटे हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. उनके साथ तब्बू, जयदीप अहलावत और श्रिया सरन भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज और सौरभ शुक्ला ने भी अपने खास कैमियो से कहानी में जान फूंक दी है. कलाकारों के शानदार तालमेल और दमदार डायलॉग्स ने फिल्म के थ्रिल और सस्पेंस को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है.
स्टार स्टूडियो18 और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले तैयार की गई ये फिल्म फेमस सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी का आखिरी चैप्टर है. इस मूवी को 2 अक्टूबर 2026 को पूरे देश के सिनेमाघरों में बड़े लेवल पर रिलीज किया गया था. फिल्म की दिलचस्प स्क्रीनप्ले को आमिल कियान खान और परवेज शेख के साथ मिलकर खुद डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने लिखा है. कहानी के सस्पेंस को जिस तरह से परदे पर उतारा गया है, उसने ऑडियंस को क्लाइमैक्स तक बांधे रखा. यही वजह है कि गिरावट के बावजूद फिल्म का क्रेज सिनेमाघरों में अब भी पूरी तरह बना हुआ है.