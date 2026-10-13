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विजय सलगांवकर की रफ्तार: बॉक्स ऑफिस पर Drishyam 3 ने रचा नया इतिहास, 300 करोड़ पार कर तोड़े सारे रिकॉर्ड्स

Drishyam 3 The Conclusion Day 11: बॉक्स ऑफिस पर ‘दृश्यम 3’ का जलवा कायम है. फिल्म ने महज दस दिनों में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर अजय देवगन के करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. हालांकि, दूसरे सोमवार को कमाई में गिरावट दर्ज हुई, फिर भी फिल्म की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 13, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 06:14 AM IST
विजय सलगांवकर की रफ्तार: बॉक्स ऑफिस पर Drishyam 3 ने रचा नया इतिहास, 300 करोड़ पार कर तोड़े सारे रिकॉर्ड्स
Image Credit: ‘दृश्यम 3’ ने रचा नया इतिहास

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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