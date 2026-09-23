'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का 'मुस्कुरा दो' आउट, लकी अली की आवाज में सुनाई दी सुकून की धुन

अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का नया गाना 'मुस्कुरा दो' रिलीज हो गया है. बुधवार को मेकर्स ने इस गाने को दर्शकों के सामने पेश किया. फिल्म में जहां अब तक विजय सालगांवकर और उसके परिवार से जुड़े सस्पेंस ने लोगों का ध्यान खींचा है. वहीं, यह गाना कहानी का एक अलग और भावुक पहलू दिखाता है. 'मुस्कुरा दो' में विजय और उसके परिवार के बीच का प्यार और मजबूत रिश्ता नजर आता है.
गाना उन सुकून भरे पलों को सामने लाता है, जिनके लिए विजय लगातार अपने परिवार के साथ खड़ा रहा है. यानी फिल्म के तनाव और रहस्य से इतर यहां सालगांवकर परिवार की बॉन्डिंग देखने को मिलती है. इस गाने को लकी अली ने अपनी आवाज दी है. इसका संगीत रोचक कोहली ने तैयार किया है, जबकि बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. लकी अली की आवाज गाने को एक पुराने दौर जैसी मिठास देती है, जो इसके भावनात्मक हिस्से को और उभारती है.
बता दें कि 'मुस्कुरा दो' अजय देवगन और लकी अली का पहला म्यूजिकल कोलैबोरेशन है. फिल्म की कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा. यह तो पर्दे पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यह गाना 'दृश्यम' की दुनिया में एक शांत और भावुक रंग जोड़ता है.
लकी अली ने कहा, "'मुस्कुरा दो' दिल को अच्छी तरह से छूता है. इसमें एहसास पहले से ही मौजूद हैं, जिस वजह से हमने इमोशन को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं की है. इस गाने ने मुझे परिवार के साथ उन पलों की याद दिला दी, जहां खुश होने के लिए कुछ खास होना जरूरी नहीं है. मैं अपनी गायकी के जरिए इसी एहसास को करीब रखना चाहता था और गाने को जितना हो सके नेचुरल रहने देना चाहता था."
कंपोजर रोचक कोहली ने कहा, "जब मैंने 'मुस्कुरा दो' पर काम शुरू किया, तो मुझे पता था कि इसे एक फैमिली सॉन्ग जैसा लगना चाहिए. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' जैसी गंभीर और थ्रिलर फिल्म में इतनी गर्मजोशी वाला गाना बनाना एक अलग तरह का प्रेशर था. मैं चाहता था कि धुन में अपनापन हो, लेकिन वह बहुत आसान भी लगे. कहानी में बहुत टेंशन है, इसलिए इस गाने को थोड़ा खुलकर सांस लेने और एक अलग एहसास देने की जरूरत थी. जब लकी अली इस गाने से जुड़े, तो गाने का इमोशनल मूड बिल्कुल साफ हो गया."
गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा, "मैं बार-बार इसी ख्याल पर लौट रहा था कि परिवार अक्सर बहुत छोटी-छोटी बातों से बनता है. कमरे के दूसरे कोने से एक मुस्कान, साथ बैठना, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना, यही वो चीजें हैं, जो हमें याद रहती हैं. वहीं से मेरे लिए 'मुस्कुरा दो' बना. मैं चाहता था कि शब्द फिल्मी न लगकर जिंदगी के करीब और बातचीत जैसे लगें."
'मुस्कुरा दो' फिल्म के पहले गाने 'विंगांसा' से बिल्कुल अलग है. 'विंगांसा' में फिल्म का डार्क और बदले वाला मूड दिखाया गया था, जबकि यह नया गाना प्यार और सुकून भरा है. 'दृश्यम : द कन्क्लूजन' फिल्म 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का तीसरा और आखिरी चैप्टर है.
(आईएएनएस इनपुट)