Drishyam 3 Trailer Out: इस बार पकड़े जाएंगे विजय सलगांवकर? 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में जयदीप अहलावत ने बढ़ाया सस्पेंस

अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम' की कहानी ने अब तक विजय सलगांवकर के हर दांव से दर्शकों को चौंकाया है. लेकिन इस बार कहानी में सस्पेंस का स्तर और बढ़ने वाला है. दरअसल, हाल ही में मेकर्स ने दृश्यम 3 यानी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर लॉन्च किया है.
इसमें विजय सलगांवकर के सामने इस बार तब्बू के साथ जयदीप अहलावत भी नजर आ रहे हैं. ट्रेलर ने फिल्म की कहानी, नए किरदारों और आने वाले ट्विस्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है.
'दृश्यम 2' की कहानी जहां खत्म हुई थी, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है. विजय सलगांवकर ने अब तक अपने परिवार को जिस तरह हर मुश्किल से बचाकर रखा है, उसके सामने एक बार फिर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है. इस बार केस की जिम्मेदारी राजवीर के हाथ में आती है, जो किसी भी कीमत पर सच्चाई तक पहुंचना चाहता है. राजवीर के केस संभालते ही विजय और उसके परिवार पर दबाव बढ़ता नजर आता है. पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, पुराने राज फिर से सामने आने लगते हैं. वहीं नए सवाल भी खड़े होते हैं, जिनका जवाब विजय के लिए आसान नहीं होगा. प्रकाश राज की मौजूदगी भी कहानी में तनाव और बढ़ाती है.
फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर भी अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रहे हैं. यानी दर्शकों को पिछली फिल्मों से जुड़े कई जाने-पहचाने चेहरे एक बार फिर देखने को मिलेंगे. हालांकि ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ सिर्फ पिछली फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने वाली फिल्म नहीं है. फ्रेंचाइजी से जुड़ी होने के बावजूद इस बार कहानी नई है और इसका स्क्रीनप्ले भी बिल्कुल नया रखा गया है. यही वजह है कि दर्शकों को पुराने किरदारों के साथ एक नई कहानी और नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.
ट्रेलर में भी इसी बात की झलक दिखाई देती है. विजय की जिंदगी से जुड़े पुराने राज दोबारा चर्चा में आते हैं और उसके परिवार को लेकर नए सवाल खड़े होते हैं. राजवीर जिस तरह इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है, उससे विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई देती हैं.
अब एक बार फिर विजय के सामने वही चुनौती है-खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से कई कदम आगे रहना. लेकिन इस बार सवाल बड़ा है कि क्या विजय फिर से जांच एजेंसियों को चकमा दे पाएगा या पुराने राज आखिरकार दुनिया के सामने आ जाएंगे.
फिल्म का ट्रेलर 9 सितंबर को रिलीज हो चुका है. वहीं, मूवी दृश्यमः द कनक्लूजन 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी. सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रेलर देख कर और भी उत्साहित हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'विजय सलगांवकर हमेशा दो कदम आगे रहते हैं! जबरदस्त हाइप!' एक और ने लिखा, 'बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मास्टरपीस लोडिंग! 2 अक्टूबर की डेट पहले से ही बुक कर ली है.'
'दृश्यम 3' की कास्ट के बारे में बात करें तो अजय देवगन इस फ़्रैंचाइज़ी के तीसरे भाग में विजय सलगांवकर का रोल फिर से निभाते दिखाई देंगे और तब्बू एक बार फिर IG मीरा देशमुख के किरदार में नजर आएंगी. इनके साथ श्रिया सरन विजय सलगांवकर की पत्नी नंदिनी, रजत कपूर महेश देशमुख की भूमिका में दिखेंगे. वहीं प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी अहम और नई भूमिकाओं में फ़्रैंचाइज़ी से जुड़ेंगे.