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Hindi Newsबॉलीवुड2 साल डेटिंग के बाद Dua Lipa ने Callum Turner से रचाई शादी, इंटरनेट पर Wedding Photos Viral

2 साल डेटिंग के बाद Dua Lipa ने Callum Turner से रचाई शादी, इंटरनेट पर Wedding Photos Viral

Dua Lipa-Callum Turner Wedding Photos: पॉप स्टार दुआ लीपा और ब्रिटिश एक्टर कैलम टर्नर ने अपनी टाउन हॉल वेडिंग फोटोज से फैंस को एक सरप्राइज दे दिया है. 2 साल डेट करने के बाद फाइनली इस कपल ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है. इस शादी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 31, 2026, 10:13 PM IST
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2 साल डेटिंग के बाद Dua Lipa ने Callum Turner से रचाई शादी, इंटरनेट पर Wedding Photos Viral

पॉप स्टार दुआ लीपा और एक्टर कैलम टर्नर की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वहीं इस कपल की वेडिंग फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें लंदन के ओल्ड मैरीलेबोन टाउन हॉल के बाहर की हैं, जहां दोनों एक क्लोज सेरेमनी में नजर आए. तस्वीरों में फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों को कपल पर कॉन्फेटी उड़ाते हुए देखा जा सकता है, जो दोनों की वेडिंग न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं इन तस्वीरों में दुआ लीपा का ब्राइडल लुक सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इस क्लोज सेरेमनी में सिंगर ने ट्रेडिशनल हैवी वेडिंग गाउन को डिच करते हुए एक बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न आउटफिट को चुना.

दुआ वेडिंग ड्रेस वायरल 
पॉप सिंगर दुआ अपनी वेडिंग सेरेमनी में सफेद रंग के ब्लेजर-स्टाइल टॉप और मैचिंग मैक्सी स्कर्ट में नजर आईं.  उनके इस लुक को देखकर फैंस भी हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी भी सेलिब्रिटी ब्राइडल फैशन से काफी अलग था. उनके आउटफिट पर लगे सुनहरे बटन और सिंपल लेकिन एलिगेंट डिजाइन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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बुल्गारी सर्पेंट नेकलेस ने पूरा किया लुक
सिंगर ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए एक बड़ी सफेद टोपी को कैरी किया, जिसने उनके पूरे अंदाज में पुराने हॉलीवुड का ग्लैमर एड कर दिया. इसके अलावा, उन्होंने फेमस बुल्गारी सर्पेंटी नेकलेस पहना था, जो उनके ब्राइडल लुक का सबसे अहम हिस्सा बन गया. सफेद साटन के दस्ताने, डायमंड स्टड इयररिंग्स और खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते ने उनके पूरे लुक को और भी शानदार बना दिया. सोशल मीडिया पर उनके इस लुक की खूब तारीफ हो रही है.

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स्टाइलिश शूट में दिखे कैलम टर्नर 
वेडिंग सेरेमनी में एक्टर कैलम टर्नर भी किसी से कम नहीं दिखाई दे रहे थे. उन्होंने नेवी ब्लू रंग का डबल-ब्रेस्टेड सूट पहना था, जिसके साथ डार्क टाई और क्लासिक ड्रेस शूज कैरी किए थे. उनका ये सिंपल लेकिन शानदार लुक दुआ के फैशनेबल अंदाज के साथ पूरी तरह कॉम्पलीमेंट कर रहा था. तस्वीरों में दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. 

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2 साल से कर रहे थे डेट 
दुआ लीपा और कैलम टर्नर के रिश्ते की बात करें तो दोनों को पहली बार जनवरी 2024 में एक साथ देखा गया था. इसके बाद, उनके रिलेशनशिप की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहीं. जून 2025 में दोनों की सगाई की खबर सामने आई थी, जिसने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया था. हालांकि, उस समय भी दोनों ने अपने रिश्ते को काफी पर्सनल रखा था. 

दिलचस्प बात ये है कि दुआ लीपा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैलम टर्नर उनकी लाइफ में काफी समय से मौजूद थे और दोनों एक-दूसरे को कई सालों से जानते थे. दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया.

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