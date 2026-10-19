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प्यार, धोखा और बदले की कहानी लेकर आ रही 'दुनिया की ठांय-ठांय', ट्रेलर में दिखा ऋषभ-दीपाली का टकराव

'दुनिया की ठांय-ठांय' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ऋषभ जैसवाल और दीपाली शर्मा स्टारर यह सीरीज प्यार, धोखे और बदले की कहानी है, जिसमें एक युवा शूटर विकास कुमार अपनी प्रेमिका वैष्णवी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन उसकी गवाही के चलते जेल पहुंच जाता है. सालों बाद वैष्णवी पुलिस अधीक्षक बनकर उसके सामने आती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 19, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 09:10 PM IST
प्यार, धोखा और बदले की कहानी लेकर आ रही 'दुनिया की ठांय-ठांय', ट्रेलर में दिखा ऋषभ-दीपाली का टकराव

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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