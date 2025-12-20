Advertisement
trendingNow13047234
Hindi NewsबॉलीवुडDurlabh Prasad Ki Dusri Shaadi Review: शादी का दूसरा मौका और कुछ सवाल लेकर आई संजय मिश्रा-महिमा चौधरी की ये फिल्म

Durlabh Prasad Ki Dusri Shaadi Review: शादी का दूसरा मौका और कुछ सवाल लेकर आई संजय मिश्रा-महिमा चौधरी की ये फिल्म

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने साथ कई सवाल लेकर आती है. ऐसी ही एक रिश्तों की कहानी वाली बनारस की गलियों से प्रेम कहानी लेकर संजय मिश्रा और महिमा चौधरी लेकर आए हैं. अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार रिव्यू पढ़ लें.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी

फिल्म: दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी
कलाकार: संजय मिश्रा, महिमा चौधरी, व्योम, पलक लालवानी, श्रीकांत वर्मा, प्रवीण सिंह सिसोदिया
निर्देशक: सिद्धांत राज सिंह
अवधि: 2 घंटे 10 मिनट
रेटिंग: 3

Durlabh Prasad Ki Dusri Shaadi Review: बनारस की गलियों के तो आपने कई गाने सुने और गुनगुनाए होंगे. लेकिन, अब इसी बनारस की गलियों की एक प्रेम कहानी लेकर आ गए हैं संजय मिश्रा और महिमा चौधरी. जिसका नाम है 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी'. ये एक ऐसी पारिवारिक कहानी है जो रिश्तों, उम्र और समाज में बनी धारणाओं को हल्के-फुल्के अंदाज में छूती है. इसमें एक प्रेम कहानी  है, इमोशंस भी है और कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आपके होंठों पर हल्की मुस्कान जरूर छोड़ जाएंगे.

क्या है कहानी?
फिल्म में दिखाया गया है कि दुर्लभ प्रसाद यानी कि संजय मिश्रा बनारस में एक छोटा सा सैलून चलाते हैं और सादा जीवन जीते हैं. उनके साथ रहते हैं उनके साले राम मंच प्रसाद (श्रीकांत वर्मा) और बेटा मुरली (व्योम यादव). मुरली अपनी पसंद की लड़की महक (पलक लालवानी) से प्यार करता है, लेकिन जब यह बात महक के रसूखदार पिता ब्रज नारायण भारती यानी प्रवीण सिंह सिसोदिया तक पहुंचती है, तो मामला उलझ जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

वो अनोखी शर्त 

कहानी आगे बढ़ती है और ब्रज नारायण शादी के लिए एक अनोखी शर्त रखते हैं. ये शर्त है कि वे तभी रिश्ते को मंजूरी देंगे, जब मुरली के पिता दुर्लभ प्रसाद दोबारा दूल्हा बनेंगे. 55 साल की उम्र में दूसरी शादी का विचार खुद दुर्लभ प्रसाद के लिए भी आसान नहीं होता. ऐसे में कहानी में बबीता (महिमा चौधरी) की एंट्री होती है, जो पूरे स्टोरी को ट्विस्ट कर देती है.अपने प्यार की खातिर मुरली अपने ही पिता की शादी करवाने की तमाम कोशिशें करता है. इस दौरान आपको स्टोरी में इमोशंस के अलावा कुछ हल्के कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे. अब आखिर में शादी होती है या फिर होते-होते रह जाती है इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी.

संजय मिश्रा का जबरदस्त अंदाज

हमेशा की तरह संजय मिश्रा ने अपने सादगी वाले अंदाज में जान फूंक दी है. दुर्लभ प्रसाद के रोल में वे सहज नजर आते हैं. महिमा चौधरी बबीता के रूप में अच्छा रोल निभाया है. संजय मिश्रा के साथ उनकी स्क्रीन प्रजेंस फिल्म में अच्छी लगती है. इसके अलावा व्योम यादव, पलक लालवानी महक और  प्रवीण सिंह सिसोदिया ने भी सधा हुआ और अच्छा अभिनय किया है. 

Raat Akeli Hai 2 Review: हत्याएं, काला जादू और आखिरी का ट्विस्ट घुमा देगा दिमाग, मस्ट वॉच है नवाजुद्दीन की ये क्राइम थ्रिलर

'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी बीवी' फिल्म का निर्देशन  सिद्धांत राज सिंह ने किया है. फिल्म का हालांकि पहला भाग आपको थोड़ा स्लो जरूर लग सकता है लेकिन दूसरा भाग अच्छा है. कुल मिलाकर बनारस की इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखा सकता है.                                       

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Durlabh Prasad Ki Dusri ShaadiSanjay MishraMahima Chaudhry

Trending news

'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों